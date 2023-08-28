Huawei Mate 60 tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Huawei Mate 60 tasarımı ortaya çıktı
Bilmeyenler için Huawei Mate 60 serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50 serisinin halefi olacak. Bu noktada yeni telefonların Mate 60, Mate 60 Pro ve Mate 60E olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce, Mate 60'ın çift tonlu bir arka kapak tasarımına sahip olacağını öğrendik. Bugün cihazın üretim hattından gelen görüntüler ise, cihazın daha fazla renk seçeneğini ve tasarımını bizlere gösteriyor.
Huawei Mate 60 beklenen özellikler
Mevcut söylentilere göre Huawei Mate 60, 1220p çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED panelden destek alacak. Ayrıca ön tarafta çift kamera ve 3D ToF sensörlerini içeren hap şeklinde bir çentiğe işaret ediliyor. Bu bölümde Dynamic Island (Dinamik Ada) benzeri bir işlev sunulacak. Ek olarak şirketin kendi 5G yonga seti üzerinde çalıştığı da söyleniyor.
Böylelikle Mate 60 serisinin Huawei imzalı ilk 5G cihaz olduğunu görebiliriz. Mate 60 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/08/28/huawei-mate-60-series-color-options/ https://www.gizmochina.com/2023/08/08/huawei-mate-60-launch-timeline-tipped/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.