Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 50'nin halefi olacak Mate 60 serisi üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yeni akıllı telefonların önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bugün ise, Huawei Mate 60'ın tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Huawei Mate 60 tasarımı ortaya çıktı

Bilmeyenler için Huawei Mate 60 serisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 50 serisinin halefi olacak. Bu noktada yeni telefonların Mate 60, Mate 60 Pro ve Mate 60E olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce, Mate 60'ın çift tonlu bir arka kapak tasarımına sahip olacağını öğrendik. Bugün cihazın üretim hattından gelen görüntüler ise, cihazın daha fazla renk seçeneğini ve tasarımını bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre Huawei Mate 60 serisi, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar yukarıda da görülebildiği gibi lavanta, siyah-beyaz ve saf siyah. Ayrıca bu çift renkli tasarım ile aynı rengin iki farklı tonunu ışığın açısına bağlı şekilde görmek mümkün oluyor.

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Huawei Mate 60 beklenen özellikler

Mevcut söylentilere göre Huawei Mate 60, 1220p çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED panelden destek alacak. Ayrıca ön tarafta çift kamera ve 3D ToF sensörlerini içeren hap şeklinde bir çentiğe işaret ediliyor. Bu bölümde Dynamic Island (Dinamik Ada) benzeri bir işlev sunulacak. Ek olarak şirketin kendi 5G yonga seti üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Böylelikle Mate 60 serisinin Huawei imzalı ilk 5G cihaz olduğunu görebiliriz. Mate 60 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Huawei Mate 60 tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler