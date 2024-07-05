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    Huawei Mate 70 serisinde yepyeni bir Kirin işlemcisi olabilir

    Huawei’nin merakla beklenen yaklaşan yeni Mate 70 serisi için ortaya çıkan bir rapor yeni nesil bir Hisilcon Kirin işlemcisine işaret ediyor. Huawei Mate 70 aynı zamanda HarmonyOS NEXT ile çıkacak.
    Huawei Mate 70 serisinde yepyeni bir Kirin işlemcisi olabilir Tam Boyutta Gör
    Huawei, zaten yaklaşmakta olan Mate 70 serisinin firmanın yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT ile çıkacağını doğrulamıştı. Mate 70 serisi, bu işletim sistemini kullanan ilk cihaz olacak. HDC 2024 kapsamında yapılan bu duyuruya göre işletim sisteminin son çeyrekte geleceği bildirilmişti. Şimdi ise Huawei Mate 70 özelinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Huawei’nin yeni amiral gemisi yepyeni bir Hisilcon Kirin işlemcisiyle gelecek.

    Mate 70'de yeni Kirin olabilir

    Belirtilenlere göre Huawei Mate 70, yeni nesil HiSilicon Kirin 5G yongasına sahip olacak. Bu yonga da yine Huawei içinde geliştirilen bir yonga seti olacak. Telefonda ayrıca OmniVision tarafından yerli olarak üretilen 50 megapiksel CMOS görüntü sensörünün yer alacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.

    Yeni sızıntı aynı zamanda Huawei’nin henüz bilinmeyen bir ürün üzerinde de çalıştığını söylüyor. Bu ürünün tam olarak ne olduğu belli olmasa da, Mate 70 serisinde yer alacak üst seviye bir cihaz olabilir. Açıkçası Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor. Firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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