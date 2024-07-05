Tam Boyutta Gör Huawei, zaten yaklaşmakta olan Mate 70 serisinin firmanın yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT ile çıkacağını doğrulamıştı. Mate 70 serisi, bu işletim sistemini kullanan ilk cihaz olacak. HDC 2024 kapsamında yapılan bu duyuruya göre işletim sisteminin son çeyrekte geleceği bildirilmişti. Şimdi ise Huawei Mate 70 özelinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Aktarılanlara göre Huawei’nin yeni amiral gemisi yepyeni bir Hisilcon Kirin işlemcisiyle gelecek.

Mate 70'de yeni Kirin olabilir

Belirtilenlere göre Huawei Mate 70, yeni nesil HiSilicon Kirin 5G yongasına sahip olacak. Bu yonga da yine Huawei içinde geliştirilen bir yonga seti olacak. Telefonda ayrıca OmniVision tarafından yerli olarak üretilen 50 megapiksel CMOS görüntü sensörünün yer alacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.

Yeni sızıntı aynı zamanda Huawei’nin henüz bilinmeyen bir ürün üzerinde de çalıştığını söylüyor. Bu ürünün tam olarak ne olduğu belli olmasa da, Mate 70 serisinde yer alacak üst seviye bir cihaz olabilir. Açıkçası Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor. Firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 70 serisinde yepyeni bir Kirin işlemcisi olabilir