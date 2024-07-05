Huawei Mate 70 serisinde yepyeni bir Kirin işlemcisi olabilir

Mate 70'de yeni Kirin olabilir
Belirtilenlere göre Huawei Mate 70, yeni nesil HiSilicon Kirin 5G yongasına sahip olacak. Bu yonga da yine Huawei içinde geliştirilen bir yonga seti olacak. Telefonda ayrıca OmniVision tarafından yerli olarak üretilen 50 megapiksel CMOS görüntü sensörünün yer alacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.
Yeni sızıntı aynı zamanda Huawei’nin henüz bilinmeyen bir ürün üzerinde de çalıştığını söylüyor. Bu ürünün tam olarak ne olduğu belli olmasa da, Mate 70 serisinde yer alacak üst seviye bir cihaz olabilir. Açıkçası Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor. Firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.