Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi

    Huawei yaptığı açıklamada P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışının kesinlikle söz konusu olmadığını belirtirken, tüketicilere aynı kalitede ürünler sunmaya devam edeceklerini bildirdi.
    2 sa.
    505
    28
    1
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin ağır ambargolar altında ticari markalarını devam ettirmekte zorlandığı ve elden çıkarmak istediği iddiaları sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Honor markası Çinli bir ortaklığa satılmış ve ambargolardan kurtulmuştu.

    Huawei Mate ve P serisi satılmıyor

    Akıllı telefon pazarının en seçkin serilerinden Huawei Mate ve P serisinin de satış listesine konduğu Ruters tarafından bazı kaynaklara dayanarak gündeme getirilmişti. ABD’li firmalardan bileşen tedariğinin yolunu açacak bu hamle mantıklı gibi gelse de Huawei kesin bir dille bunu yalanlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Hitman 3 serinin en iyi çıkış yapan oyunu oldu; Xbox Series ve PC'ye ışın izleme geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir

    Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:

    “HUAWEI P ve MATE serisi akıllı telefon markalarının satışı söz konusu değildir

    25 Ocak'ta Reuters tarafından yayınlanan haberde Huawei şirketinin P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışı için Çin hükümeti destekli yatırım fonlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir.

    Huawei şirketine ait, amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefon markalarının MUHTEMEL SATIŞI ile ilgili söz konusu haberler asılsızdır. Şirketin bu yönde bir planı bulunmamaktadır.

    Huawei akıllı telefon kategorisindeki üretim ve satışına aynı şekilde devam edecek, tüm dünyadaki tüketicilerine üst düzey ürünler sunmaya devam edecektir.”



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dedi ve yarın satıldı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi 1 sa. The Blacklist dizisinin 9. sezonu onaylandı 2 sa. Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi Sonraki Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı 3 sa. Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı 4 sa. İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk! 4 sa. Nisan ayına kadar Xbox Series X stokları kısıtlı olacak 4 sa. Hava kirliği görme kaybına yol açıyor 5 sa. Netflix'ten Tomb Raider animesi geliyor 5 sa. The Last of Us ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı HBO ile 3 yıllık anlaşma imzaladı 6 sa. Apple AirTags çıkmadan aksesuarları piyasaya çıktı 6 sa. PS Plus Şubat 2021 oyunları açıklandı 6 sa. 635 beygirlik BMW M5 CS tanıtıldı 6 sa. Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi 7 sa. AirPods Pro 2'nin çıkış tarihi yaklaşıyor 7 sa. Radeon grafikli Exynos yongası Apple A14’ü yıkıyor iddiası 8 sa. Cyberpunk 2077'nin resmi modlama araçları indirilmeye hazır; artık daha fazla mod göreceğiz 8 sa. Leonardo DiCaprio başrollü The Great Gatsby filminin dizisi geliyor 9 sa. Xbox ekosistem satışları Microsoft’u uçurdu 9 sa. AMD 2020 yılını rekorlarla kapattı 10 sa. Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri 10 sa. iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor 11 sa. Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız