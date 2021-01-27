Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi

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Huawei’nin ağır ambargolar altında ticari markalarını devam ettirmekte zorlandığı ve elden çıkarmak istediği iddiaları sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Honor markası Çinli bir ortaklığa satılmış ve ambargolardan kurtulmuştu.

Huawei Mate ve P serisi satılmıyor

Akıllı telefon pazarının en seçkin serilerinden Huawei Mate ve P serisinin de satış listesine konduğu Ruters tarafından bazı kaynaklara dayanarak gündeme getirilmişti. ABD’li firmalardan bileşen tedariğinin yolunu açacak bu hamle mantıklı gibi gelse de Huawei kesin bir dille bunu yalanlıyor.

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Şok haber: Huawei Mate ve P akıllı telefon markaları satılabilir

Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:

“HUAWEI P ve MATE serisi akıllı telefon markalarının satışı söz konusu değildir

25 Ocak'ta Reuters tarafından yayınlanan haberde Huawei şirketinin P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışı için Çin hükümeti destekli yatırım fonlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir.

Huawei şirketine ait, amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefon markalarının MUHTEMEL SATIŞI ile ilgili söz konusu haberler asılsızdır. Şirketin bu yönde bir planı bulunmamaktadır.

Huawei akıllı telefon kategorisindeki üretim ve satışına aynı şekilde devam edecek, tüm dünyadaki tüketicilerine üst düzey ürünler sunmaya devam edecektir.”

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