Huawei Mate X6 dayanıklılık testi videosu paylaşıldı! Motosiklet taşıyor

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X6 ile ilgili dikkat çeken bir sağlamlık videosu paylaştı. Video, telefonun iç kısımları, ısı dağılımı, çerçevenin dayanıklılığı ve hatta kapak ekranının ve katlanabilir panelin testlerini içeriyor.

Huawei Mate X6 dayanıklılık testi videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için Huawei Mate X6, 4,6 mm'lik oldukça ince bir gövde tasarımıyla tanıtıldı. Hâl böyle olunca da dayanıklılık sorularını beraberinde getirmiş durumda. Ancak Huawei tarafından paylaşılan yeni video, tüm soru işaretlerini silecek cinsten.

Dört dakikalık video, Huawei'nin Mate X6 özelinde ısı dağılımını yeniden ele aldığını gösteriyor. Telefonda daha fazla ısı iletkenliği için sıvı soğutmalı 3D VC ve grafit levha kullanılmış. Bu sayede ısı dağılımı tüm plakaya yayılıyor ve daha verimli bir termal yönetim sağlıyor. Öte yandan Mate X6'da kullanılan menteşe ve çerçeve de roket sınıfı yeni bir malzemeden yapılmış.

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Dolayısıyla çimento bloğundan gelen büyük bir darbeden sonra bile düz kalmayı başarıyor. Cihazda bulunan kapak ekranı ise ikinci nesil Kunlun Glass ile korunuyor ve testlerde neredeyse tam koruma sağladığını görüyoruz. Ancak en etkileyici test, bir kağıt parçası kadar ince olan 7.93" panelin sunduğu dayanıklılık. Öyle ki yaklaşık 300 kilogramlık bir motosikleti taşırken tek parça halinde kalıyor.

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Merakla beklenen Huawei Mate X6 sağlamlık testinde! İşte video