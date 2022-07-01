Huawei Mate Xs 2'nin 50 bin TL sınırına dayanan Türkiye fiyatı açıklandı

Huawei’in katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate Xs 2, Huawei'in kendi sitesinde ön siparişe sundu. Telefonun Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. Böylece sürekli artan telefon fiyatlarında 50 bin TL sınırını ilk kez görmüş olduk.
Huawei Mate Xs 2 fiyatı
Avrupa fiyatı 2 bin Euro şeklinde açıklanan Huawei Mate Xs 2, ülkemizde 49.999 TL’ye müşterilerle buluşacak. Ön sipariş dönemine özel olarak 10 bin TL sepet indirimi ve alışveriş sonrası yorum karşılığında FreeBuds 3 hediye kampanyası mevcut. Teslimatlar 4 Temmuz itibariyle başlayacak.
Huawei Mate Xs 2’de ekran açıkken 7.8 inç boyutunda, kapalı durumdayken 6.5 inç boyutunda ekrana sahip. OLED panelin kullanıldığı ekranda ve 120 Hz tazeleme hızı mevcut. Serinin önceki versiyonuna göre ekran biraz küçültülmüş ve ince çerçevelerle birlikte elde daha kolay tutulabilen bir telefon haline gelmiş. Telefonun ağırlığı 255 grama indirilerek, öncekine kıyasla daha hafif bir tasarıma geçilmiş.
Kamera tarafına baktığımızda ise üçlü arka kamera kullanıldığını görüyoruz. 50 MP, 13 MP ve 8 MP çözünürlüğünde üç farklı lens bulunuyor. Ön kamera ise 10.7 MP çözünürlüğünde. Mate Xs 2, Snapdragon 888 4G yonga setinden güç alıyor. Ambargolar nedeniyle 5G teknolojisi mevcut değil. 4.600 mAh kapasiteli bataryaya ve 66W hızlı şarj teknolojisine sahip.
Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı
- 7.8 inç 2480x2200 piksel 120 Hz OLED ekran
- Snapdragon 888 4G yonga seti
- 8GB RAM
- 512GB depolama
- 50MP (Ana) + 13MP (Ultra geniş) + 8MP (3x telefoto) arka kamera
- 10.7 MP ön kamera
- 4600mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 49.999 TL
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