Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: Kirin 9000S, uydu bağlantısı ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 11 (2024) modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 11, iki yönlü uydu iletişimi ile kendi kategorisinde bir ilki başarıyor. Gelin Huawei’nin yeni tableti MatePad Pro 11 2024'ün özellikleri ve fiyatına yakından bakalım

Kirin 9000S ve iki yönlü uydu iletişimi

Huawei MatePad Pro 11 (2024), ön yüzünde 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla destekleniyor. Bu ekrana ise 6:10 en boy oranına ve 600 nit parlaklık eşlik ediyor. Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 449 gram ağırlığında ve 5,9 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Öyle ki Huawei tarafından "dünyanın en ince 11 inç tableti" olarak lanse ediliyor.

Tam Boyutta Gör Tablet, 13MP ve 8MP sensörlerin yer aldığı dairesel bir kamera modülü ile geliyor. Sağ üst köşesinde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP kamera bulunuyor. Ayrıca M-pencil ile uyumlu ve yan tarafa manyetik olarak tutturulabiliyor.

Huawei MatePad Pro 11'in (2024) en öne çıktığı nokta, uydu iletişimi yetenekleri. Öyle ki ek bir antene ihtiyaç duyulmadan Beidou üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut. MatePad Pro 11'in kalbinde ise Kirin 9000S platformu yer alıyor. 1+3+4 konfigürasyonuna sahip olan bu işlemci, 1 adet 2,49 GHz, 3 adet 2,15 GHz ve 4 adet 1,53 GHz verimlilik çekirdeğine sahip.

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MatePad Pro 11 kutusundan HarmonyOS 4, 8.300mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.2, üçüncü nesil Huawei M-Pencil desteği ve altı adet stereo hoparlör yer alıyor.

Huawei MatePad Pro 11 (2024) fiyatı

Huawei MatePad Pro 11 2024, 12GB/256GB ve 12GB/512GB olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkacak. Bunlar arasından 12GB/256GB'lık model 600 dolar, 12GB/512GB sürümse 670 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak bu tabletin şu an için Çin'de satışa sunulduğunu belirtmekte fayda var. Küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri

Ekran: 11 inç, 2560 x 1600 piksel, 120Hz, OLED, 600 nit

İşlemci: Kirin 9000S

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB/512GB

Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)

Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF

Batarya: 8.300 mAh 66W hızlı şarj

Mikrofon: 2 adet

Hoparlör: 6 adet çift kanal

İşletim sistemi: HarmonyOS 4

Boyut: 153.38 x 239.23 x 5,9 mm

Ağırlık: 449 gram

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Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri