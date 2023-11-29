Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: Kirin 9000S, uydu bağlantısı ve daha fazlası

- Kirin 9000S ve iki yönlü uydu iletişimi
- Huawei MatePad Pro 11 (2024) fiyatı
- Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri
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Kirin 9000S ve iki yönlü uydu iletişimi
Huawei MatePad Pro 11 (2024), ön yüzünde 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla destekleniyor. Bu ekrana ise 6:10 en boy oranına ve 600 nit parlaklık eşlik ediyor. Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 449 gram ağırlığında ve 5,9 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Öyle ki Huawei tarafından "dünyanın en ince 11 inç tableti" olarak lanse ediliyor.
Huawei MatePad Pro 11'in (2024) en öne çıktığı nokta, uydu iletişimi yetenekleri. Öyle ki ek bir antene ihtiyaç duyulmadan Beidou üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut. MatePad Pro 11'in kalbinde ise Kirin 9000S platformu yer alıyor. 1+3+4 konfigürasyonuna sahip olan bu işlemci, 1 adet 2,49 GHz, 3 adet 2,15 GHz ve 4 adet 1,53 GHz verimlilik çekirdeğine sahip.
MatePad Pro 11 kutusundan HarmonyOS 4, 8.300mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.2, üçüncü nesil Huawei M-Pencil desteği ve altı adet stereo hoparlör yer alıyor.
Huawei MatePad Pro 11 (2024) fiyatı
Huawei MatePad Pro 11 2024, 12GB/256GB ve 12GB/512GB olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkacak. Bunlar arasından 12GB/256GB'lık model 600 dolar, 12GB/512GB sürümse 670 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak bu tabletin şu an için Çin'de satışa sunulduğunu belirtmekte fayda var. Küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri
- Ekran: 11 inç, 2560 x 1600 piksel, 120Hz, OLED, 600 nit
- İşlemci: Kirin 9000S
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB/512GB
- Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
- Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF
- Batarya: 8.300 mAh 66W hızlı şarj
- Mikrofon: 2 adet
- Hoparlör: 6 adet çift kanal
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4
- Boyut: 153.38 x 239.23 x 5,9 mm
- Ağırlık: 449 gram
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.