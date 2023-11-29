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    Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: Kirin 9000S, uydu bağlantısı ve daha fazlası

    Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlik kapsamında en yeni tableti MatePad Pro 11 modelini tanıttı. İşte iki yönlü uydu iletişimi, Kirin 9000S ve daha fazlasıyla MatePad Pro 11 2024 özellikleri ve fiyatı.
    Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlenen etkinlikte en yeni tableti Huawei MatePad Pro 11 (2024) modelini duyurdu. Markanın söylediğine göre MatePad Pro 11, iki yönlü uydu iletişimi ile kendi kategorisinde bir ilki başarıyor. Gelin Huawei’nin yeni tableti MatePad Pro 11 2024'ün özellikleri ve fiyatına yakından bakalım

    Kirin 9000S ve iki yönlü uydu iletişimi

    Huawei MatePad Pro 11 (2024), ön yüzünde 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekranla destekleniyor. Bu ekrana ise 6:10 en boy oranına ve 600 nit parlaklık eşlik ediyor. Huawei'nin yeni tableti, yalnızca 449 gram ağırlığında ve 5,9 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. Öyle ki Huawei tarafından "dünyanın en ince 11 inç tableti" olarak lanse ediliyor.

    Huawei MatePad Pro 11 (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tablet, 13MP ve 8MP sensörlerin yer aldığı dairesel bir kamera modülü ile geliyor. Sağ üst köşesinde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP kamera bulunuyor. Ayrıca M-pencil ile uyumlu ve yan tarafa manyetik olarak tutturulabiliyor.

    Huawei MatePad Pro 11'in (2024) en öne çıktığı nokta, uydu iletişimi yetenekleri. Öyle ki ek bir antene ihtiyaç duyulmadan Beidou üzerinden iki yönlü mesajlaşma desteği mevcut. MatePad Pro 11'in kalbinde ise Kirin 9000S platformu yer alıyor. 1+3+4 konfigürasyonuna sahip olan bu işlemci, 1 adet 2,49 GHz, 3 adet 2,15 GHz ve 4 adet 1,53 GHz verimlilik çekirdeğine sahip. 

    MatePad Pro 11 kutusundan HarmonyOS 4, 8.300mAh pil ve 66W hızlı şarj desteği ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.2, üçüncü nesil Huawei M-Pencil desteği ve altı adet stereo hoparlör yer alıyor. 

    Huawei MatePad Pro 11 (2024) fiyatı

    Huawei MatePad Pro 11 2024, 12GB/256GB ve 12GB/512GB olmak üzere iki farklı sürümde satışa çıkacak. Bunlar arasından 12GB/256GB'lık model 600 dolar, 12GB/512GB sürümse 670 dolar fiyat etiketine sahip. Ancak bu tabletin şu an için Çin'de satışa sunulduğunu belirtmekte fayda var. Küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Huawei MatePad Pro 13,2 özellikleri

    • Ekran: 11 inç, 2560 x 1600 piksel, 120Hz, OLED, 600 nit
    • İşlemci: Kirin 9000S
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB/512GB
    • Arka kamera: 13MP (f/1.8) + 8MP (geniş açı, f/2.2)
    • Ön kamera: 16MP (f/2.2) + ToF
    • Batarya: 8.300 mAh 66W hızlı şarj
    • Mikrofon: 2 adet
    • Hoparlör: 6 adet çift kanal
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4
    • Boyut: 153.38 x 239.23 x 5,9 mm
    • Ağırlık: 449 gram
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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