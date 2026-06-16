Bu tablet dizüstü bilgisayarınızı evde bırakabilir: HUAWEI MatePad Pro Max inceleme

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Tam Boyutta Gör Tabletler son yıllarda dönüşüm geçiriyor. Eskiden ağırlıklı olarak içerik tüketimi için tercih edilen bu cihazlar artık profesyonel iş akışlarının, yaratıcılık araçlarının ve hatta dizüstü bilgisayarların alternatifi haline geldi. Bu dönüşümün son noktasını temsil eden HUAWEI MatePad Pro Max’i inceliyoruz.

Tablet önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak. Ön sipariş kampanyaları ve tabletin tüm teknik özellikleri için aşağıdaki Huawei Online Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HUAWEI MatePad Pro Max

Dünyanın en ince 13 inç ve üzeri tableti unvanını taşıyan MatePad Pro Max; gelişmiş PaperMatte ekran teknolojisi, güçlü donanımı, yapay zeka destekli üretkenlik özellikleri ve dikkat çekici mühendisliğiyle premium tablet segmentinde çıtayı yukarı taşıyor.

Kimlere hitap ediyor?

HUAWEI MatePad Pro Max, yalnızca içerik tüketmekle kalmayıp aynı zamanda profesyonel seviyede içerik üreten ve ileri düzey yaratıcılık uygulamaları kullanan kişilere hitap ediyor. Üst düzey yöneticiler, direktörler, profesyonel sanatçılar ve teknoloji meraklılarını hedefliyor. En son teknolojileri, yüksek mühendisliği ve lüksü bir araya getiriyor.

Tasarım: Dünyanın en incesi

HUAWEI MatePad Pro Max’i elinize aldığınız anda fark edilen ilk detay, etkileyici inceliği oluyor. "Dünyanın en ince 13 inç tableti" unvanını elde eden cihaz, yalnızca 4,7 mm kalınlığa ve 509 gram ağırlığa sahip. iPad Pro 13, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ve Xiaomi Pad 7 Ultra gibi rakipleri 5,1 mm kalınlık ile bu tabletin gerisinde kalıyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, bu ultra ince yapıya rağmen dayanıklılıktan ödün vermemiş. Metal monokok gövde tasarımı ile arka kapak ve orta çerçeve tek parça halinde üretilirken, bükülmeye karşı direnç önceki nesillere kıyasla yüzde 60 artırılmış. Cihaz ayrıca, bu alandaki başarısını TÜV Rheinland bükülme direnci sertifikasıyla da belgeliyor.

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MatePad Pro Max’in arka kapağı epey şık görünen ışık efektleriyle geliyor. Işığa ve gölgeye göre arka kapağın renk tonları değişiyor. HUAWEI bunu ilk kez metal kapakta hayata geçiriyor. 17 katmanlı dalgalı ışık etkisi yaratan metalik nano kaplama ve OPVD kaplama ile bu şık ışık oyunu elde edilmiş.

Tam Boyutta Gör Ayrıca MatePad Pro Max’in şık görünümüne katkı sağlayan etkenlerden diğeri de cihazın parlak kenarları. Bugüne kadar tabletlerde kumlanmış ve soluk yapıda kenarlar görmüştük. HUAWEI ilk kez parlak kenarlı bir tablet üretmeyi başardı. Parlak çerçeveler, arka panelin ayna gibi parlak dokusuyla uyumlu şekilde gözüküyor. Bu da dört köşesiyle mükemmel gözüken bir tasarım ortaya çıkarmış.

Serinin önceki versiyonu olan MatePad Pro 13.2’de çentikli kamera tasarımı kullanılıyordu. Ön kamera inceltilerek çentiksiz FullView ekrana geçildi. Bunu yaparken önceki modeldeki ince çerçeveler korundu. Çentiksiz tasarımların çok daha güzel gözüktüğünü, bu değişimin MatePad Pro Max’i çok daha şık hale getirdiğini düşünüyorum. Özetle MatePad Pro Max, her detayıyla beklentilerimin üzerinde şıklığa sahip.

Ekran

Tablet sektöründe bugüne kadar inovatif ve etkileyici ekranlar ile karşımıza çıkan HUAWEI, yeni modelinde çıtayı daha da yukarıya taşıyor. MatePad Pro Max’te 13.2 inç boyutunda büyüleyici bir ekran kullanılıyor. Esnek OLED PaperMatte teknolojisine sahip bu panel; 3000 x 2000 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 1.600 nit maksimum parlaklık ve 2.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ancak ekranı farklı kılan unsur teknik özelliklerden çok kullanılan üretim teknolojisi. Huawei'nin "Litografik Nano Kazıma" adını verdiği yöntem sayesinde, geleneksel mat ekranlarda görülen grenli yapı ve parlama sorunları ortadan kaldırılıyor. Önceki modellerde kullanılan PaperMatte ekranlara kıyasla ekran çok daha net bir şekilde gözüküyor. Örneğin şirketin verilerine göre MatePad Pro 13.2’ye kıyasla ekran netliği yüzde 20 oranında arttı. HUAWEI’in bu yenilikçi ekran teknolojisi sayesinde sektörün ilk TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 sertifikalı tablet paneli olma özelliğini taşıyor.

PaperMatte ekran teknolojisi sayesinde parlamalar ve yansımalar engelleniyor. Göz konforu sağlayan MatePad Pro Max, e-kitap modu ile online kitapları ve uzun PDF’leri okumayı kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör MatePad Pro Max’i dışarıda rahat bir şekilde kullanabildim. Güneş ışıkları ve ortam aydınlatmaları engel oluşturmuyor. Dizüstü bilgisayarım dışarıda net görüntü vermiyor. MatePad Pro Max ise kafede, ofiste, açık havada, plajda vs. her yerde işlerimi halletmeme imkan tanıyor. Buna ek olarak dizi film izlerken canlı ve yüksek kaliteli sinema deneyimi elde edebiliyorum. Bu tabletin ekranı kesinlikle çok başarılı olmuş.

Performans

HUAWEI, dizüstü bilgisayar seviyesinde deneyim sunmak için bu tablette soğutma performansına odaklanmış. Tablet sektöründe ilk kez kullanılan Sıvı Metal Termal Jel ve 8.3 W TDP değerine ulaşan çift yönlü VC soğutma sistemi ısı daha verimli dağıtılıyor. Bu teknolojileri bugüne kadar sadece üst düzey oyun dizüstü bilgisayarlarında görmüştük. Şirketin paylaştığı verilere göre soğutma verimliliği yüzde 30 oranında iyileştirilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Yaptığım uzun kullanımlarda ısıl performansın iddia edildiği gibi iyileştirildiğini gördüm. MatePad Pro Max ve MatePad Pro 13.2 ile 1 saatlik oyun oynayarak ısı farkını ölçtüm. MatePad Pro Max’in 39,7 derece sıcaklığa ulaşırken, MatePad Pro 13.2 42,8 dereceye ulaştı. 3 derecenin üzerinde fark var. Oyun süresi uzadıkça bu fark daha da artıyor. Canlı yayın, yapay zeka işlemleri ve oyun gibi yüksek performanslı işlerde MatePad Pro Max çok daha serin kullanım sunuyor. Bu sayede yüksek performansını daha uzun sürdürebiliyor.

Batarya: İnce gövdede büyük kapasite

Huawei’in telefonlarda kullanarak ince modeller çıkardığı yüksek silikon anot teknolojisini bu tablette de görüyoruz. Böylece sadece 4,7 mm kalınlığındaki bir cihazda 10.400 mAh dev kapasiteli batarya sunuluyor.

MatePad Pro Max, tek şarjla yaklaşık 14 saate varan video oynatma süresi sunabiliyor. Yaptığım testlerde 13 saatin üzerinde video oynatabildim.

Cihaz ayrıca şarj teknolojilerinde de oldukça iddialı. 66W kablolu hızlı şarj desteğinin yanı sıra, tablet endüstrisinde eşine az rastlanır bir özellik olan 40W kablolu ters SuperCharge yeteneğine sahip. Bu sayede tabletinizi seyahatlerinizde devasa bir powerbank gibi kullanarak akıllı telefonunuzu veya diğer aksesuarlarınızı hızlıca şarj edebilirsiniz

50 MP kamera ve 6 hoparlörlü HUAWEI Sound

MatePad Pro Max'in arkasında 50 MP çözünürlüklü ana kamera yer alırken, ön tarafta görüntülü görüşmeler ve çevrim içi toplantılar için 12 MP kamera bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Multimedya tarafında ise Huawei, ses deneyimine özel önem vermiş. Cihazda yer alan 6 hoparlörlü HUAWEI Sound sistemi, dört sürücülü bas ünitesiyle destekleniyor. Rakiplerine göre daha derin baslar ve daha net tiz sesler üretiyor. Ayrıca sesi geniş alana yayarak daha sinematik deneyim sunuyor.

Tablet üzerinden toplantı yapan veya canlı yayın açan kişilerin ilgisini çekecek bir özellik ile geliyor. Giriş Gürültüsü Engelleme özelliği, yapay zekadan yararlanarak mikrofonunuzdaki gürültüleri gideriyor.

Bilgisayar düzeyinde üretkenlik

Tam Boyutta Gör MatePad Pro Max, yanınıza bilgisayarı almadan dışarıda iş akışınıza devam etme imkanı sunan profesyonel seviyede üretkenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Seyahatlere çıkabilir ve dışarıda çalışmaya devam edebilirsiniz. Peki bunu nasıl sağlıyor?

Dizüstü bilgisayar deneyimi sunan klavye

HUAWEI Glide Klavye, 1,8 mm tuş mesafesiyle PC düzeyinde yazı yazma konforu sunuyor. Bilgisayardan alışık olduğumu kısayol kombinasyonları kullanılabiliyor. Touchpad’i sayesinde ekrana dokunmadan tüm işler hallediliyor. Ayrıca M-Pencil Pro için gizli ve kablosuz şarj sağlayan bir yuva barındırıyor.

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M-Pencil Pro ve GoPaint

M-Pencil Pro kalem, PaperMatte ekranın kağıt hissi veren deneyimi ve Huawei tarafından geliştirilen ücretsiz GoPaint uygulaması ile birleşerek tabletinizi tuvales dönüştürüyor. M-Pencil Pro, gelişmiş sensörleri sayesinde her hareketinizi akıcı bir şekilde ekrana yansıtıyor. GoPaint, profesyonel çizim ve tasarım süreçlerindeki tüm detaylar düşünülerek geliştirildi. Başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan GoPaint ile yaratıcı çizimler yapabilirsiniz. GoPaint’e son güncellemeyle birlikte akışkan fırça, animasyon ve akıllı fırça özellikleri eklendi.

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Yapay zekâ destekli not alma

HUAWEI Notlar uygulaması, karmaşık matematik denklemlerini el yazısından tanıyıp anında dijitalleştirerek hesaplayabiliyor ve toplantı ses kayıtlarını notlarla senkronize edebiliyor.

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Masaüstü deneyimi

HarmonyOS'un masaüstü modu sayesinde kullanıcılar, pencereleri yeniden boyutlandırabiliyor ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışabiliyor. WPS Office ve Google Sheets gibi üretkenlik uygulamaları PC benzeri arayüzde kullanmanıza olanak tanıyor,

AppGallery: İhtiyacınız olan uygulamalar burada

HUAWEI AppGallery sayesinde Microsoft 365, Zoom, Teams, WhatsApp gibi iş uygulamalarının yanı sıra Android ekosistemindeki tüm bankacılık, üretkenlik ve sosyal medya uygulamalarına erişim imkanı sunuyor. Google uygulamaları da AppGallery üzerinden doğrudan kuruluyor ve kendi Google hesabınızla senkronize bir şekilde kullanılabiliyor.

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Sonuç: Dizüstü bilgisayara alternatif olabilir mi?

HUAWEI MatePad Pro Max, standart bir tablet olmanın ötesine geçen iddialı bir ürün. İnce ve hafif tasarımı, yenilikçi PaperMatte ekranı, güçlü donanımı ve üretkenlik odaklı aksesuar ekosistemiyle özellikle iş profesyonellerini, içerik üreticilerini ve dijital sanatçıları hedefliyor. İş akışınız için lüks ve eşsiz bir mühendislik ürünü arıyorsanız, dizüstü bilgisayarınızı evde bırakmanızı sağlayacak bu tablet, beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Tablet hakkında daha detaylı bilgi ve ilerleyen günlerde açıklanacak ön sipariş kampanyaları için aşağıdaki Huawei Online Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HUAWEI MatePad Pro Max

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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