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    Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı

    ABD'nin uyguladığı yasağa karşı direnişine devam eden Huawei şimdi de müzik akış hizmetini Avrupa'da kullanıma açtı. Huawei Müzik tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı
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    Huawei, Google ile işbirliğinin yasaklanmasının ardından kendi hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak Huawei Müzik isimli dijital müzik hizmetini Avrupa'da kullanıma açtı.

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    Çinli şirketin müzik akışı hizmeti birkaç yıldır var. Geçtiğimiz sene Avrupa'ya geleceğine dair bazı haberler çıkmıştı. Sonunda bu söylentiler gerçeğe dönüştü.

    Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı
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    Abonelik ücreti 10 euro

    Huawei Müzik uygulaması resmi web sitesinden veya AppGallery mağazasından indirilebiliyor. Ayrıca Huawei ve Honor akıllı telefonlara önceden yüklü olarak gelecek.

    Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı
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    Hizmetin aylık abonelik ücreti 10 euro. Elbette ki müzik kütüphanesi Spotify ve Apple Music gibi devlere kıyaslanamaz ancak şirket zamanla içeriğini daha da genişletecektir.



    https://www.huaweiblog.de/news/https-www-huaweiblog-de-news-huawei-startet-musikstreaming-dienst/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Apple'dan beter silkeleyiciler de varmış...
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    iskelet123 (emr o) 4 gün
    Türkiye fiyatı heralde 10 TL Olmalı ? Aynı fiyatla burada piyasaya girmesi imkansız Youtube Music, spotify, apple music, dezeer vs varken tutunması zor olacaktır fakat rakip rakiptir. Huawei kendi ekosistemini oluşturması için gereklidir.
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    ecemo12 (EcemO ) 4 gün yeni yorumcu
    Türkiyeye ne zaman gelir ?
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