Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı

Tam Boyutta Gör

Huawei, Google ile işbirliğinin yasaklanmasının ardından kendi hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak Huawei Müzik isimli dijital müzik hizmetini Avrupa'da kullanıma açtı.

İlginizi Çekebilir

Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M21'in teknik özellikleri ve basın görseli ortaya çıktı"

Çinli şirketin müzik akışı hizmeti birkaç yıldır var. Geçtiğimiz sene Avrupa'ya geleceğine dair bazı haberler çıkmıştı. Sonunda bu söylentiler gerçeğe dönüştü.

Tam Boyutta Gör

Abonelik ücreti 10 euro

Huawei Müzik uygulaması resmi web sitesinden veya AppGallery mağazasından indirilebiliyor. Ayrıca Huawei ve Honor akıllı telefonlara önceden yüklü olarak gelecek.

Tam Boyutta Gör

Hizmetin aylık abonelik ücreti 10 euro. Elbette ki müzik kütüphanesi Spotify ve Apple Music gibi devlere kıyaslanamaz ancak şirket zamanla içeriğini daha da genişletecektir.

https://www.huaweiblog.de/news/https-www-huaweiblog-de-news-huawei-startet-musikstreaming-dienst/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.