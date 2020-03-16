Huawei Müzik, Avrupa’da kullanıma açıldı

Huawei, Google ile işbirliğinin yasaklanmasının ardından kendi hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak Huawei Müzik isimli dijital müzik hizmetini Avrupa'da kullanıma açtı.İlginizi Çekebilir Google iki yıldır unuttuğu Snapseed'i yeniden hatırladı
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Çinli şirketin müzik akışı hizmeti birkaç yıldır var. Geçtiğimiz sene Avrupa'ya geleceğine dair bazı haberler çıkmıştı. Sonunda bu söylentiler gerçeğe dönüştü.
Abonelik ücreti 10 euro
Huawei Müzik uygulaması resmi web sitesinden veya AppGallery mağazasından indirilebiliyor. Ayrıca Huawei ve Honor akıllı telefonlara önceden yüklü olarak gelecek.
Hizmetin aylık abonelik ücreti 10 euro. Elbette ki müzik kütüphanesi Spotify ve Apple Music gibi devlere kıyaslanamaz ancak şirket zamanla içeriğini daha da genişletecektir.
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