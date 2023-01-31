Huawei telefon pazarından çekilmek zorunda kalabilir: Firmanın 4G çipleri kullanması yasaklandı

Huawei’nin 4G bağlantısı içeren çipleri kullanması yasaklandı
Reuters tarafından gelen bilgilere göre Biden Yönetimi, ABD’li şirketlerin Huawei’ye verdiği lisansları engellemiş durumda. Kaynağa göre yetkililer; 4G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, yapay zekâ, yüksek performanslı bilgi işlem ve bulut tabanlı ürünlerinin Huawei’ye lisanslanmasını tamamen engellemiş durumda.
Mate 50 ve P50 serilerinde Snapdragon çiplerinin 4G versiyonunu kullanan firma, artık 4G tabanlı çipleri lisanslayamayacağı için Snapdragon çiplerini kullanamayacak. ABD’nin bu hamlesi ile Çin’li şirketin telefon pazarı için yolun sonuna gelinmiş olabilir. TSMC ve Samsung gibi firmalara çip üretmesi de yasaklanan firma artık yalnızca Çin tabanlı yarı iletken üreticileri ile iş yapabilecek. Huawei’nin telefon pazarından çekilme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?