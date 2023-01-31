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    Anlık Bildirim

    Huawei telefon pazarından çekilmek zorunda kalabilir: Firmanın 4G çipleri kullanması yasaklandı

    2019 yılında ciddi ambargolara maruz kalan Huawei, pazar payında ciddi kayıplar yaşadı. Ambargolar ile yalnızca 4G çipler kullanabilen firma artık o çiplere de erişemeyecek.
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    Huawei'nin 4G çipleri kullanması yasaklandı Tam Boyutta Gör
    2010’ların sonuna doğru küresel mobil pazarda ciddi büyüme gösteren Huawei, Samsung ve Apple’a karşı önemli bir tehdit haline gelmişti. Ancak firmanın Çin Hükümeti ile bağlantılarının olmasından dolayı ABD, 2019 yılında firmaya karşı önemli ambargolarda bulunmuştu. Android işletim sisteminden ve 5G çiplerinden menedilen firma, kısa sürede ciddi kayıplar yaşadı. ABD’nin yasalarına göre Qualcomm’un 5G çiplerini kullanamayan firma, telefonlarında 4G çiplere yer verdi ancak görünüşe göre Huawei artık bu durumdan da faydalanamayacak.

    Huawei’nin 4G bağlantısı içeren çipleri kullanması yasaklandı

    Reuters tarafından gelen bilgilere göre Biden Yönetimi, ABD’li şirketlerin Huawei’ye verdiği lisansları engellemiş durumda. Kaynağa göre yetkililer; 4G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, yapay zekâ, yüksek performanslı bilgi işlem ve bulut tabanlı ürünlerinin Huawei’ye lisanslanmasını tamamen engellemiş durumda. 

    Mate 50 ve P50 serilerinde Snapdragon çiplerinin 4G versiyonunu kullanan firma, artık 4G tabanlı çipleri lisanslayamayacağı için Snapdragon çiplerini kullanamayacak. ABD’nin bu hamlesi ile Çin’li şirketin telefon pazarı için yolun sonuna gelinmiş olabilir. TSMC ve Samsung gibi firmalara çip üretmesi de yasaklanan firma artık yalnızca Çin tabanlı yarı iletken üreticileri ile iş yapabilecek. Huawei’nin telefon pazarından çekilme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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