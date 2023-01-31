Samsung, Intel, Ericsson ve IBM, yeni nesil çipleri birlikte geliştirecek

Teknoloji devleri güçlerini birleştidi
NSF ve dört teknoloji devi, yeni nesil çipleri geliştirmek için farklı cephelerde "ortak tasarım" temelinde çalışacak. Samsung, Ericsson, IBM ve Intel güçlerini birleştirecek ve cihaz performansı, çevresel etki, geri dönüştürülebilirlik, üretilebilirlik gibi alanlarda çalışacak. NSF Direktörü Sethuraman Panchanathan'a göre, "Geleceğin yarı iletken ve mikroelektronik malzemeleri, cihazları ve sistemleri kapsayan disiplinler arası araştırmaların yanı sıra akademik ve endüstriyel sektörlerdeki tüm yetenek yelpazesine ihtiyaç duyuyor.”
Vakıf, bu bütüncül ortak tasarım yaklaşımının yüksek performanslı, sağlam, güvenli, kompakt, enerji açısından verimli ve uygun maliyetli çözümlerin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyor. Program kapsamında yeni işlem süreçleri ve çip tasarımları üzerinde çalışılacak. Samsung ise halihazırda buradaki firmaların oldukça önüne yer alıyor. Öte yandan bu ortaklığın meyvelerini ne zaman göreceğimizi ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?