Huawei ne yapıp edip 7nm sürecine erişmeyi başardı

Tam Boyutta Gör ABD’nin ağır ambargolarına rağmen kötü komşu ev sahibi yaptırır misali Çin, yonga teknolojilerinde inanılmaz mesafeler kat ediyor. Özellikle Huawei, global pazarda da boy gösterdiği için ürünlerinde kullandığı yonga teknolojileri Batılı basın tarafından didik didik ediliyor.

Huawei tam gaz yola devam

Son olarak Huawei Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000S yonga seti basının ilgi odağı oldu. Dev yayınlar Huawei’nin nasıl 7nm sürecine erişebildiğini anlamaya çalışıyor. Normalde 7nm süreci Huawei için erişimi imkânsız ancak bir şekilde bu üretimi yaptırabiliyor.

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Hiçbir zaman ne Huawei ne de SMIC resmi olarak 7nm sürecinde hacimli üretim yaptıklarını açıklamadı ve resmi olarak da kanıtlanamadı. Bununla birlikte SMIC firmasının gelişmiş üretim ekipmanlarını Kaliforniya tabanlı Applied Materials ve Lam Research ile Hollandalı ASML’den tedarik ettiği biliniyor.

Tahminlere göre Ekim 2022 tarihindeki yonga ambargosu gelmeden hemen önce SMIC ve Huawei 7nm üretim ekipmanlarını stokladı. Bu sayede en azından 7nm sürecinde bir üretim hattı kurabildiler. Mevcut 3nm sürecine göre oldukça geride kalsa da Huawei’nin elini güçlendirmesi açısından önemli. Diğer taraftan optimizasyon teknolojileri ile SMIC’in 5nm sürecine de geçiş yapabileceği tahmin ediliyor.

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