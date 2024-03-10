Huawei ne yapıp edip 7nm sürecine erişmeyi başardı

Huawei tam gaz yola devam
Son olarak Huawei Mate 60 serisinde kullanılan Kirin 9000S yonga seti basının ilgi odağı oldu. Dev yayınlar Huawei’nin nasıl 7nm sürecine erişebildiğini anlamaya çalışıyor. Normalde 7nm süreci Huawei için erişimi imkânsız ancak bir şekilde bu üretimi yaptırabiliyor.
Hiçbir zaman ne Huawei ne de SMIC resmi olarak 7nm sürecinde hacimli üretim yaptıklarını açıklamadı ve resmi olarak da kanıtlanamadı. Bununla birlikte SMIC firmasının gelişmiş üretim ekipmanlarını Kaliforniya tabanlı Applied Materials ve Lam Research ile Hollandalı ASML’den tedarik ettiği biliniyor.
Tahminlere göre Ekim 2022 tarihindeki yonga ambargosu gelmeden hemen önce SMIC ve Huawei 7nm üretim ekipmanlarını stokladı. Bu sayede en azından 7nm sürecinde bir üretim hattı kurabildiler. Mevcut 3nm sürecine göre oldukça geride kalsa da Huawei’nin elini güçlendirmesi açısından önemli. Diğer taraftan optimizasyon teknolojileri ile SMIC’in 5nm sürecine de geçiş yapabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.