Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör

Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u piyasaya sürmek için aktif olarak hazırlanıyor. Açıklamalara göre, HarmonyOS Beta 3'ün son beta sürümü 31 Mart'ta test edilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded"

Kararlı sürüm Nisan'da geliyor

HarmonyOS'un ticari kullanım amaçlı kararlı sürümü ise Nisan ayında kullanıma sunulacak. Katlanabilir Huawei Mate X2'nin HarmonyOS'a güncellenen ilk akıllı telefon olacağı duyuruldu. HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk yeni cihazlar da Huawei P50 serisi akıllı telefonlar olacak. Cihazların duyuruları Mayıs ayında gerçekleşebilir ve o zamana kadar şirketin tescilli işletim sistemi yaklaşık bir veya iki aylık olacak.

Tam Boyutta Gör

Şirketin yeni amiral gemisi Huawei P50 Pro Plus'ın tasarımı, geçtiğimiz gün sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonu tasarım açısından ayırt edecek en önemli şey, arka panelde bulunan ve içinde beş adete kadar sensör görebileceğiniz devasa bir kamera ünitesi diyebiliriz. Tabii ki HarmonyOS ile kutudan çıkacak olması da bu serinin bir başka dikkat çeken özelliği olacak.

https://www.gsmarena.com/harmonyos_stable_will_launch_in_april_the_huawei_mate_x2_will_be_the_first_to_get_it-news-48394.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.