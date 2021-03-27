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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geliştirdiği Harmony OS, Nisan ayında kullanıma sunuluyor. İşletim sistemini ilk alacak olan akıllı telefon, katlanabilir Mate X2 olacak.
    27 Mart 2021, 19:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek
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    Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u piyasaya sürmek için aktif olarak hazırlanıyor. Açıklamalara göre, HarmonyOS Beta 3'ün son beta sürümü 31 Mart'ta test edilebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded"

    Kararlı sürüm Nisan'da geliyor

    HarmonyOS'un ticari kullanım amaçlı kararlı sürümü ise Nisan ayında kullanıma sunulacak. Katlanabilir Huawei Mate X2'nin HarmonyOS'a güncellenen ilk akıllı telefon olacağı duyuruldu. HarmonyOS ile kutudan çıkan ilk yeni cihazlar da Huawei P50 serisi akıllı telefonlar olacak. Cihazların duyuruları Mayıs ayında gerçekleşebilir ve o zamana kadar şirketin tescilli işletim sistemi yaklaşık bir veya iki aylık olacak.

    Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek
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    Şirketin yeni amiral gemisi Huawei P50 Pro Plus'ın tasarımı, geçtiğimiz gün sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonu tasarım açısından ayırt edecek en önemli şey, arka panelde bulunan ve içinde beş adete kadar sensör görebileceğiniz devasa bir kamera ünitesi diyebiliriz. Tabii ki HarmonyOS ile kutudan çıkacak olması da bu serinin bir başka dikkat çeken özelliği olacak.



    https://www.gsmarena.com/harmonyos_stable_will_launch_in_april_the_huawei_mate_x2_will_be_the_first_to_get_it-news-48394.php
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    NIGRA (Melih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım bir telefonuna spen gibi bir donanım ekler. Bende düşünürüm o zaman Huawei yi. Alternatif herzaman iyidir. Piyasa netice de android ve ios tekelinde
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    Mr. Jingles 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harmony’nin Android’den farkı sadece isminin değişik olması. Harmony bildiğiniz Android arkadaşlar. Çatallama olduğu ortaya çıktı. Ne güveninden bahsediyorsunuz? Daha başında yalan söylediler sıfırdan yazıyoruz diye sonra Android çakması olduğu anlaşıldı. Bir işletim sisteminin orijinali varken neden çakmasını kullanayım ki?



    https://mobile.donanimhaber.com/huawei-nin-harmony-isletim-sistemi-android-in-kopyasi-cikti--147751525
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    from softwave 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    harmony os icin uygulama gelistirmede kullanilacak dil,framework,donanim yazılım uyumu,guncelleme sıklığı, yazılımın sistem depolama alanina verecegi etki,dosya biçimini,uygulama destegi, sürüm düşürme durumlari vs gercekten merak ediyorum.Bu tizen vs gibi patlamayacak sanirim nedense huawei guvenim tam
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    El Fuego 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows gitti, symbian gitti, Nokia nın bi projesi vardı o gitti, daha android bile stabilite ve güven sorunu yaşatırken harmonynin dikiş tutturması çok zor.
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    Omega Speedmaster 2 sa. ( Mesaj Silindi ) El Fuego
    Diğer Çinli üreticiler de kullanmaya başlarsa bir şansı var.
    ya da çift işletim sistemli (hem windows, hem android) tabletler gibi de yapılabilir. Açılışta hangi işletim sistemini kullanacağına kendin karar verirsin.
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