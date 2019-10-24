Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, 15 Kasım'da satışa sunulacak

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Çinli teknoloji üreticilerinden Huawei, 2019 yılının başlarında Samsung ile birlikte ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Samsung, Galaxy Fold modelini piyasaya sürmüş ve çeşitli hatalar sonucunda revize etmek için geri çağırmıştı. Ancak Huawei ise beklemeyi tercih ederek, ne denli iyi bir karar verdiğini göstermiş oldu. Şirket uzun bir bekleme sürecinin ardından ise ilk katlanabilir akıllı telefonunu raflara çıkarmaya hazırlanıyor.

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Galaxy Fold'dan daha pahalı

Huawei, şirketin ilk akıllı telefon modeli olan Mate X'i, 15 Kasım tarihinde satışa sunacağını resmen açıkladı. Bununla birlikte satışın sadece Çin'de başlatılacağınıve dünya çapına yayılmasının biraz süre alacağını belirtmemiz gerek. Akıllardaki en büyük soru ise, Huawei Mate X modelinin, Samsung Galaxy Fold'da olduğu gibi çeşitli problemler çıkarıp çıkarmayacağı. Bunun net yanıtını da 15 Kasım'dan sonra alabileceğiz.

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Galaxy Fold piyasaya sürüldüğünden beri, Mate X'in nasıl bir fiyat politikasıyla satışa çıkacağı belli değildi. Ancak 2.400 dolarlık fiyatıyla, 2.200 dolardan satışa sunulan Galaxy Fold modelinden daha pahalı olacağını söyleyelim. Bir amiral gemisi akıllı telefonun fiyatından neredeyse iki kat fazla fiyat etiketine sahip olan bu modellerin, katlanabilir akıllı telefon piyasasının geleceğini belirleyecekleri de bir gerçek.

https://www.engadget.com/2019/10/23/huawei-mate-x-china-november-15/