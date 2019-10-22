Google, neden Pixel 4 serisinde 4K 60 FPS video çekme özelliğinin olmadığını açıkladı

Günümüzde amiral gemisi sayılabilecek akıllı telefonların çoğunda 4K 60 FPS video çekim özelliği mevcut. Ancak yakın zamanda tanıtılan Google Pixel 4 serisinde 4K video çekim modu 30 FPS'yi destekliyor. Şirket neden böyle bir uygulamayı tercih ettiğini açıkladı.
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Fazla depolama alanı tüketiyor
Bir kullanıcının, Google Twitter hesabına yönelttiği bu soruya şirket, kullanıcıların çoğunluğunun 1080p kalitesine sadık kaldığını gerekçe gösterdi. Ayrıca 4K 60 FPS'nin çok fazla depolama alanı tükettiğini ve Pixel 4'ün sadece 4K 30 FPS'ye izin verdiğini belirten şirket, saniyede yarım gigabyte'lık bir depolamaya ihtiyaç duyan bu özelliği neden desteklemediğini açıkça ifade etmiş oldu.
Google'ın bu açıklamaları kullanıcıları pek tatmin etmiş olmasa da, en azından 128 GB depolama alanı sunan bu cihazlarda, 4K 60 FPS çekim özelliğinin de desteklenmesi iyi bir seçenek olurdu. Şirketin önümüzdeki dönemde yazılım desteği ile böyle bir çekim moduna izin verip vermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.
https://twitter.com/stanzillaz/status/1185730935234404352 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çeviride hata var saniyede değil dakikada yarım gigabyte.
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Hep fazlasını istemekten başka bir şey değil.