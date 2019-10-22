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    Google, neden Pixel 4 serisinde 4K 60 FPS video çekme özelliğinin olmadığını açıkladı

    Geçtiğimiz günlerde Pixel 4 serisi akıllı telefonlarını tanıtan teknoloji devi Google, cihazlara neden 4K 60 FPS video kaydı özelliğini koymadığını Twitter hesabından açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, neden Pixel 4 serisinde 4K 60 FPS video çekme özelliğinin olmadığını açıkladı
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    Günümüzde amiral gemisi sayılabilecek akıllı telefonların çoğunda 4K 60 FPS video çekim özelliği mevcut. Ancak yakın zamanda tanıtılan Google Pixel 4 serisinde 4K video çekim modu 30 FPS'yi destekliyor. Şirket neden böyle bir uygulamayı tercih ettiğini açıkladı.

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    Fazla depolama alanı tüketiyor

    Bir kullanıcının, Google Twitter hesabına yönelttiği bu soruya şirket, kullanıcıların çoğunluğunun 1080p kalitesine sadık kaldığını gerekçe gösterdi. Ayrıca 4K 60 FPS'nin çok fazla depolama alanı tükettiğini ve Pixel 4'ün sadece 4K 30 FPS'ye izin verdiğini belirten şirket, saniyede yarım gigabyte'lık bir depolamaya ihtiyaç duyan bu özelliği neden desteklemediğini açıkça ifade etmiş oldu.


    Google'ın bu açıklamaları kullanıcıları pek tatmin etmiş olmasa da, en azından 128 GB depolama alanı sunan bu cihazlarda, 4K 60 FPS çekim özelliğinin de desteklenmesi iyi bir seçenek olurdu. Şirketin önümüzdeki dönemde yazılım desteği ile böyle bir çekim moduna izin verip vermeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.



    https://twitter.com/stanzillaz/status/1185730935234404352 Yorum Yaz
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    quar7 1 sa. en beğenilen
    "4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute."

    Çeviride hata var saniyede değil dakikada yarım gigabyte.
    -
    Hep fazlasını istemekten başka bir şey değil.
    "4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute." Çeviride hata var saniyede değil dakikada yarım gigabyte. - Hep faz...
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    dostum kertenkele 26 dk.
    Çok önemli bir mesele sanki çekmiş olsa o kadar büyük boyutta videoyu nerede saklayacaksın dolaplar dolusu hdd lazım
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    agent1453 27 dk.
    Converter ile yaptığım 1080p'de 30 ve 60 fps video boyutları çok ufak farkla aynı.
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    TncyKrmn 39 dk.
    4k 60 fps saçmalığıda iyice mokunu çıkarttı. Çekse ne çekmese , görende sürekli Eerest'te , çöllerle , Niagara şelalerinde aksiyon , yürüyüş vs. yapıyor da o manzaraları çekecek sanacak.
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    Xloud 42 dk.
    Bu çöp telefonlar ne kadar gündem oldu böyle...
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    ezimuse 46 dk.
    Sen koy adam çeker çekmez ona kalmış. Sözde özgürlükler dünyası android.
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    chamicals2 1 sa.
    1080p 60p kullanıyorum cidden iphoneX'de
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    Ussuz 1 sa.
    Sen koy çekecek olan düşünür onu güzel kardeşim
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    quar7 1 sa. en beğenilen
    "4k 60fps mode that could use up to half a gigabyte of storage every minute."

    Çeviride hata var saniyede değil dakikada yarım gigabyte.
    -
    Hep fazlasını istemekten başka bir şey değil.
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    huseyincarnege 1 sa.
    PEKİ
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    google, pixel 4 ve
    6 etiket daha 4k 6 FPS video çekim özelliği Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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