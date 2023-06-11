Huawei'nin yeni akıllı saati her zaman açık ekrana odaklanıyor

Huawei’nin yeni akıllı saati sağlık uygulamasında görüldü. Saat yüzü, takvim, adım sayar, pil seviyesi, zamanlama, hava durumu, kalp atış hızı, alarm, uyku zamanı hatırlatıcısı gibi bir dizi faydalı öğe içeriyor. AOD Watch olarak adlandırılan yeni modelin Watch 3/GT 3 gibi mevcut modellerde de olan her zaman akış ekran özelliğinin gelişmiş versiyonunu sunması bekleniyor. Şu an için saat hakkında bilinenler bunlarla sınırlı.
Huawei, yeni akıllı saat ile always on display (AOD) deneyimini en iyi şekilde sunmayı ve üstün performans sunarken minimum güç tüketimi sağlamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi