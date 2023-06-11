Huawei'nin yeni akıllı saati her zaman açık ekrana odaklanıyor

Tam Boyutta Gör Huawei, akıllı saat serisinin son üyesi AOD Watch’u tanıtmaya hazırlanıyor. Saatin ortaya çıkan ekran görüntülerine göre, Watch 3 modelini anımsatan yuvarlak kasalı bir model olacak.

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Huawei’nin yeni akıllı saati sağlık uygulamasında görüldü. Saat yüzü, takvim, adım sayar, pil seviyesi, zamanlama, hava durumu, kalp atış hızı, alarm, uyku zamanı hatırlatıcısı gibi bir dizi faydalı öğe içeriyor. AOD Watch olarak adlandırılan yeni modelin Watch 3/GT 3 gibi mevcut modellerde de olan her zaman akış ekran özelliğinin gelişmiş versiyonunu sunması bekleniyor. Şu an için saat hakkında bilinenler bunlarla sınırlı.

Huawei, yeni akıllı saat ile always on display (AOD) deneyimini en iyi şekilde sunmayı ve üstün performans sunarken minimum güç tüketimi sağlamayı hedefliyor.

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