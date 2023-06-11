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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin yeni akıllı saati her zaman açık ekrana odaklanıyor

    Huawei AOD Watch, şirketin her zaman açık ekran özellikli yeni akıllı saati olacak. Yeni modelin önceki modellere kıyasla daha gelişmiş always on display işlevi sunması bekleniyor.
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    Huawei AOD Watch ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, akıllı saat serisinin son üyesi AOD Watch’u tanıtmaya hazırlanıyor. Saatin ortaya çıkan ekran görüntülerine göre, Watch 3 modelini anımsatan yuvarlak kasalı bir model olacak.

    Huawei’nin yeni akıllı saati sağlık uygulamasında görüldü. Saat yüzü, takvim, adım sayar, pil seviyesi, zamanlama, hava durumu, kalp atış hızı, alarm, uyku zamanı hatırlatıcısı gibi bir dizi faydalı öğe içeriyor. AOD Watch olarak adlandırılan yeni modelin Watch 3/GT 3 gibi mevcut modellerde de olan her zaman akış ekran özelliğinin gelişmiş versiyonunu sunması bekleniyor. Şu an için saat hakkında bilinenler bunlarla sınırlı.

    Huawei, yeni akıllı saat ile always on display (AOD) deneyimini en iyi şekilde sunmayı ve üstün performans sunarken minimum güç tüketimi sağlamayı hedefliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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