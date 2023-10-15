Huawei'nin yeni işlemcisi ortaya çıktı: Rekabet kızışacak

Huawei Kirin 830 yakında geliyor
Bilmeyenler için Huawei, 2023'te yeni Kirin yongasetlerinin olmayacağını açıklamıştı. Hatta ortaya çıkan sızıntıları da ''yanlış haber'' olarak nitelendirdi. Ancak hemen ardından Kirin 9000S'in tanıtıldığına şahit olduk. Şimdi de teknoloji devi, Kirin 8 serisi için yeni bir model hazırlığında. Sızıntıya göre yeni işlemci, Kirin 830 olarak adlandırılacak ve "yıl sonunda" Nova 12 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek.
Kirin 830'un teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak "yıl sonunda" geleceği ve performansının Qualcomm Snapdragon 778G veya Snapdragon 870 ile eş değer olacağı söyleniyor. Ancak bildiğiniz gibi, 5G teknolojileri ve patentleri halen ABD şirketlerinin elinde olduğundan, sorun yonga setini kim tarafından üretileceği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.