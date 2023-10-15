Huawei'nin yeni işlemcisi ortaya çıktı: Rekabet kızışacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei,yeni işlemcisi Kirin 9000s ile önemli bir başarıya imza attı. Öyle ki Mate 60 serisine güç veren bu platform, 5G desteğiyle ilgi odağı olmayı başardı. Bu kez de Huawei, yeni işlemcisi Kirin 830’u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kirin 830, orta seviyede iddialı bir rakip olabilir. İşte tüm bildiklerimiz...

Huawei Kirin 830 yakında geliyor

Bilmeyenler için Huawei, 2023'te yeni Kirin yongasetlerinin olmayacağını açıklamıştı. Hatta ortaya çıkan sızıntıları da ''yanlış haber'' olarak nitelendirdi. Ancak hemen ardından Kirin 9000S'in tanıtıldığına şahit olduk. Şimdi de teknoloji devi, Kirin 8 serisi için yeni bir model hazırlığında. Sızıntıya göre yeni işlemci, Kirin 830 olarak adlandırılacak ve "yıl sonunda" Nova 12 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Pro'dan oluşacak Nova 12 serisi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada yeni sızdırılan teaser görüntüleri, temel modelin Kirin 830 yongasetinden güç alacağını doğrulamış durumda. Ayrıca telefonun arkasında üç kamera, önde 60 MP'lik güçlü bir selfie kamerası ve 88W şarj desteği bulunacak.

Huawei Kirin 9000s’in kalıp görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Kirin 830'un teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak "yıl sonunda" geleceği ve performansının Qualcomm Snapdragon 778G veya Snapdragon 870 ile eş değer olacağı söyleniyor. Ancak bildiğiniz gibi, 5G teknolojileri ve patentleri halen ABD şirketlerinin elinde olduğundan, sorun yonga setini kim tarafından üretileceği belirsiz.

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