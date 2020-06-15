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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu

    Çin’de koronavirüs salgınının erken bertaraf edilmesi ve akıllı telefon satışlarının yeniden eskiye dönmeye başlaması Huawei’ye Nisan ayında pazar liderliğini getirdi.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu

    Geçen yıldan bu yana giderek ağırlaşan ABD yaptırımları karşısında teknoloji sektöründe zor günler geçiren Huawei yine de pes etmiyor. Özellikle Çinli tüketicilerin inanılmaz desteği ile birlikte Nisan ayında şov yaptı.

    Yeni lider Huawei

    Yapılan açıklamalara göre Nisan ayında Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Samsung’un payı yüzde 17 civarında gezinirken Apple üçüncü sırada kaldı. Böylece Huawei ilk kez akıllı telefon pazarında liderliğe yükselmiş oldu.

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    Telefonları Google hizmetlerinden yoksun olmasına rağmen kendi mobil hizmetlerini ve uygulama mağazasını hayata geçiren Huawei global pazarda bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Haliyle satışlarda da düşüş yaşıyor.

    Bununla birlikte Çin’in koronavirüs salgınını erken atlatması ve akıllı telefon satışlarının yeniden yükselmeye başlaması Huawei’nin faydasına oldu. Global pazarda yaşanan karantina ise Samsung’un aleyhine gelişti. Böylece ikili yer değiştirdi.

    Huawei’nin bu başarısı devam edecek mi merak konusu. Dünya çapında karantinalar artık hafifletiliyor ve yavaş yavaş akıllı telefon satışları da yükselmeye başlıyor. Yine de ikinciliği garanti durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/15/huawei-overtakes-samsung-worldsw-largest-smartphone-maker-april-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sky__walker (E. --) 43 dk.
    Bize ne Çin de ne sattığından.. Avrupa ve Amerika pazarında yani Google ekosistemi hakim pazarlarda, pazar payı neymiş ne olmuş onu bir paylassinlar. Bu haberleri bile parayla yaptırdığını düşünmeye başladım Huawei nin.
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    esmerbuyucu (E. B.) 39 dk. sky__walker
    Zaten Dünya çapındaki satışlar...
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    smart1978 (X Y) 59 dk.
    Cin'deki ekosistemi zaten sorunsuz. Olsun o kadar ...

    Mesele Turkiye veya Cin haric diger ulkelerde :) .
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 sa.
    adamlar tam gaz devam ediyorlar. google olsa bende alacam
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