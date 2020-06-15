Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu

Geçen yıldan bu yana giderek ağırlaşan ABD yaptırımları karşısında teknoloji sektöründe zor günler geçiren Huawei yine de pes etmiyor. Özellikle Çinli tüketicilerin inanılmaz desteği ile birlikte Nisan ayında şov yaptı.

Yeni lider Huawei

Yapılan açıklamalara göre Nisan ayında Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Samsung’un payı yüzde 17 civarında gezinirken Apple üçüncü sırada kaldı. Böylece Huawei ilk kez akıllı telefon pazarında liderliğe yükselmiş oldu.

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Telefonları Google hizmetlerinden yoksun olmasına rağmen kendi mobil hizmetlerini ve uygulama mağazasını hayata geçiren Huawei global pazarda bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Haliyle satışlarda da düşüş yaşıyor.

Bununla birlikte Çin’in koronavirüs salgınını erken atlatması ve akıllı telefon satışlarının yeniden yükselmeye başlaması Huawei’nin faydasına oldu. Global pazarda yaşanan karantina ise Samsung’un aleyhine gelişti. Böylece ikili yer değiştirdi.

Huawei’nin bu başarısı devam edecek mi merak konusu. Dünya çapında karantinalar artık hafifletiliyor ve yavaş yavaş akıllı telefon satışları da yükselmeye başlıyor. Yine de ikinciliği garanti durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/06/15/huawei-overtakes-samsung-worldsw-largest-smartphone-maker-april-2020/

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