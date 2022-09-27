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    Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro ülkemizde satışa çıkıyor

    Huawei markasının orta seviyeye hitap eden Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro akıllı telefon modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Ayrıca Huawei Mate Pad Pro da var. 
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    Huawei Nova 10
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    Geçtiğimiz günlerde Huawei cephesinden sızan bilgileri doğrular şekilde bugün Huawei Nova 10 ve Huawei Nova 10 Pro akıllı telefon modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Rakamlar biraz eleştiri almıştı.

    Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro Türkiye fiyatı

    Huawei Nova 10 modeli 6.67 inçlik 120Hz OLED ekran, Snapdragon 778G yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 60MP özçekim kamerası, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 4000mAh batarya, 66W hızlı şarj gibi özelliklere sahipti. Huawei Nova 10 fiyatı 15000TL olarak belirlendi.

    Huawei Nova 10 Pro modelinde ise 6.78 inçlik 120Hz OLED ekran, Snapdragon 778G, 8GB RAM, 256GB depolama, 4500mAh batarya, 100W hızlı şarj, 50MP+8MP+2MP arka kamera, 60MP+8MP ön kamera şeklinde özellikler yer alıyor. Huawei Nova 10 Pro fiyatı ise 17000TL olarak. Modellerde Huawei HarmonyOS işletim sistemi yer alıyor.

    Diğer taraftan 12.6 inçlik OLED ekran, Kirin 9000E işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, sekiz hoparlör, 13MP+8MP arka kamera, 10050mAh batarya, 40W hızlı şarj gibi özellikleri olan Huawei MatePad Pro fiyatı da 17999TL olarak açıklandı.

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    B
    batar 21 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 22 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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