Huawei Nova 11 Ultra, uydu bağlantısı ile geliyor: İşte özellikleri

Huawei Nova 11 Ultra, 6.78 inç, 2652x1200 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan kavisli ekrana sahip olacak. Ekran, Galaxy S23 Ultra ve diğer amiral gemisi telefonlarda bulunan Gorilla Glass Victus 2’den daha güçlü olan Kunlun cam ile korunacak.
Ekranın sol üst köşesinde delik çentik göreceğiz. Önde çift kamera (60MP ve 8MP) yer alacak ve 2x telefoto zoom olacak. Arkada RYYB renk dizisine sahip 50MP lens içeren üçlü kamera kurulumu ile karşılaşacağız. Ana kamera, değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. İkinci kamera da 8MP ultra geniş açılı lens olacak. Üçüncü tahmin edeceğiniz üzere makro kamera.
Nova 11 Ultra, 100W süper hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alacak. Bu noktada cihazın kalınlığının 7.99mm, ağırlığının 188 gr olduğunu belirtelim.
İlginç olarak, Kunlun cam ve uydu iletişim sms özelliklerinin en üst modele özel olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı