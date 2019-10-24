Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör

Huawei geçen yıl Aralık ayında Nova 4 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket bu yılın ortasında ise Nova 5'i çıkardı. Şimdi de Nova 6 serisi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, 15 Kasım'da satışa sunulacak"

Çinli teknoloji devi Nova 6 serisi kapsamında biri 4G, diğeri ise 5G destekli olmak üzere iki telefon piyasaya sürecek. Huawei Nova 6 5G olarak adlandırılacak 5G özellikli modelin bu yıl Aralık ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Kirin 990 5G işlemci ile gelecek

WLZ-AN00 model numarasına sahip cihaz kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (CMIIT) sertifika aldı. Akıllı telefonun gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alacağı bildiriliyor.

Nova 6 (4G) versiyonunun teknik özellikleri hakkında ise şu an hiçbir bilgi yok. Şirketin 26 Kasım’da Honor V30 serisini tanıtmayı planladığı ifade ediliyor. Daha sonra Aralık ayında da Huawei Nova 6 5G'nin lansmanı yapılacak.