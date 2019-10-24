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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek

    Huawei, Nova 6 serisi kapsamında biri 4G, diğeri ise 5G bağlantısını destekleyen iki telefon çıkarmayı planlıyor. Çinli şirket Nova 6 5G modelini Aralık ayında piyasaya sürecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek
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    Huawei geçen yıl Aralık ayında Nova 4 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Şirket bu yılın ortasında ise Nova 5'i çıkardı. Şimdi de Nova 6 serisi üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, 15 Kasım'da satışa sunulacak"

    Çinli teknoloji devi Nova 6 serisi kapsamında biri 4G, diğeri ise 5G destekli olmak üzere iki telefon piyasaya sürecek. Huawei Nova 6 5G olarak adlandırılacak 5G özellikli modelin bu yıl Aralık ayında resmiyet kazanması bekleniyor.

    Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek
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    Kirin 990 5G işlemci ile gelecek

    WLZ-AN00 model numarasına sahip cihaz kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan (CMIIT) sertifika aldı. Akıllı telefonun gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alacağı bildiriliyor.

    Nova 6 (4G) versiyonunun teknik özellikleri hakkında ise şu an hiçbir bilgi yok. Şirketin 26 Kasım’da Honor V30 serisini tanıtmayı planladığı ifade ediliyor. Daha sonra Aralık ayında da Huawei Nova 6 5G'nin lansmanı yapılacak.



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    smart1978 2 gün
    Google Playstore var mi bari :) ? .... Ama cok guclu ama 5G li .... Yerseniz ... Bedava olsa yenmez cekilmez bu haldeki cihazlar! ...
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