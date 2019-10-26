Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı

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WLZ-AN00 model numarasına sahip Huawei Nova 6 5G, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Ancak cihaz teknik özellikleri gizliliğini koruyor. 91mobiles adlı internet sitesi merakla beklenen akıllı telefonun basın görselini yayınladı.

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Nova 6 5G’nin internete düşen görüntüsü, ön ve arka tarafının cam panellerle kaplı olduğun gösteriyor. Akıllı telefonun arkasında üç sensör ve bir LED flaştan oluşan dikey kamera sistemi mevcut. Hemen yanındaki ise dördüncü bir 3D ToF sensörü veya lazer otofokus modülü olabilir.

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Lansman Aralık ayında

Akıllı telefonun ekranında çift ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir delik var. Ekran boyutu henüz bilinmiyor. Cihazın alt çerçevesi biraz kalın. Sağ tarafta ise ses açma-kapama ve güç tuşları yer alıyor.

Huawei Nova 6 5G'nin teknik özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yok. Şu an için bildiğimiz tek şey cihazın 4G ve 5G bağlantılarını destekleyen iki farklı versiyon olarak piyasaya sürüleceği. Kesin lansman tarihi bilinmiyor ancak gelen haberler akıllı telefonun Aralık ayında tanıtılacağı yönünde.