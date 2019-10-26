Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı

    Aralık ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Nova 6 5G'nin basın görseli internete düştü. Delikli ekrana sahip olan telefon çift ön kamera ve 5G desteği ile gelecek.
    13 sa.
    606
    1
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    WLZ-AN00 model numarasına sahip Huawei Nova 6 5G, Çinli sertifikasyon kurumu TENAA tarafından onaylandı. Ancak cihaz teknik özellikleri gizliliğini koruyor. 91mobiles adlı internet sitesi merakla beklenen akıllı telefonun basın görselini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak"

    Nova 6 5G’nin internete düşen görüntüsü, ön ve arka tarafının cam panellerle kaplı olduğun gösteriyor. Akıllı telefonun arkasında üç sensör ve bir LED flaştan oluşan dikey kamera sistemi mevcut. Hemen yanındaki ise dördüncü bir 3D ToF sensörü veya lazer otofokus modülü olabilir.

    Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Lansman Aralık ayında

    Akıllı telefonun ekranında çift ön kameraya ev sahipliği yapan geniş bir delik var. Ekran boyutu henüz bilinmiyor. Cihazın alt çerçevesi biraz kalın. Sağ tarafta ise ses açma-kapama ve güç tuşları yer alıyor.

    Huawei Nova 6 5G'nin teknik özellikleriyle ilgili henüz bir bilgi yok. Şu an için bildiğimiz tek şey cihazın 4G ve 5G bağlantılarını destekleyen iki farklı versiyon olarak piyasaya sürüleceği. Kesin lansman tarihi bilinmiyor ancak gelen haberler akıllı telefonun Aralık ayında tanıtılacağı yönünde.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 13 sa.
    Yine maalesef işletim sistemi belirtilmemiş. Dağılın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gurney5 13 sa.
    Ekranı 21:9 oranında gibi görünüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor 2 sa. Çocukların ekran önünde geçirdikleri vakit, zararlı mı değil mi? 3 sa. Denizüstü rüzgâr çiftlikleri, küresel ihtiyaçtan fazla elektrik üretme potansiyeline sahip 4 sa. Karayip Korsanları reboot filmi için tekrar hazırlıklara başlandı 5 sa. Venüs'te kristal yapıları keşfedildi 7 sa. Beyin, öğrenilmiş bilgileri nasıl hatırlıyor ? 7 sa. Çin ilk kripto yasasını çıkarıyor 8 sa. Crucial X8 taşınabilir SSD’sini duyurdu 9 sa. Akıllı Tahtalar Pardus’a geçiyor 10 sa. Netflix, videoların hızını belirleyebileceğiniz yeni özelliği test ediyor 11 sa. Apple Pay, ABD'nin en çok kullanılan mobil ödeme platformu oldu 11 sa. AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak 12 sa. Galaxy Note 10 modelleri için Android 10 beta güncelleme programı başladı 12 sa. Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak 13 sa. Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei Nova 6 5G'nin tasarımını açığa çıkaran basın görseli yayınlandı Sonraki Micron belleklerle yeni bir dünya rekoruna daha imza atıldı 14 sa. Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı 15 sa. Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi? 15 sa. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var 16 sa. 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'na damga vuran modeller [Galeri] 16 sa. NBA NOW ile yeni bir NBA heyecanı başlıyor 16 sa. 2si1 | Uydudan İnternet Projesi başladı 17 sa. Adobe 7.5 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 18 sa. Google Pixel 4’ün ekranı bazı uygulamalarda 60 Hz’e düşüyor 19 sa. Hyundai’nin otonom aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor 1 gün NASA, Ay'da su avına çıkıyor: İşte 'VIPER' gözlem aracı 1 gün Joker, tarihin en yüksek hasılat elde eden R-Rated (+18) filmi oldu 1 gün Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak 1 gün Intel Core i9-10980XE, i9-9980XE’den %3 yavaş olabilir 1 gün Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok 1 gün Vodafone Yanımda uygulamasına Fırsatlar Dünyası eklendi 1 gün Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu 1 gün Google araştırmacıları, kokuları ayırt edebilen yapay zeka geliştirdi 1 gün Vivo IQOO Neo 855 tanıtıldı: Snapdragon 855, UFS 3.0 depolama, sıvı soğutma sistemi 1 gün Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı
    DonanımHaber
    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    350 BİRİM PARAYA BUNDAN İSTER MİSİN ÇOCUK ADAM?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim