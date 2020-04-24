Huawei Nova 7 5G ve Huawei Nova 7 SE 5G tanıtıldı

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Bu yıl Huawei’nin Nova akıllı telefon serisi tamamen 5G standardına geçerken kamera tarafında da adından söz ettiriyor. Huawei Nova 7 5G ve Huawei Nova 7 SE 5G bu anlamda biraz daha alt seviyeye iniyor.

Huawei Nova 7 5G özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 7 5G modelinde 6.53 inçlik AMOLED ekran 2340x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Delik şeklindeki çentik tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı agresif bir orana ulaşıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

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Telefona 1 adet Cortex-A76, 3 adet yine Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinde oluşan 3 kümeli Kirin 985 yonga seti güç veriyor. 8GB RAM sabit iken 128GB ve 256GB depolama seçenekleri mevcut. Çift SIM aynı anda 5G bağlantısı sunabiliyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör mevcut. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

4000mAh kapasiteli bataryası 40W hızlı şarj ile desteklenen Huawei Nova 7 modeli için seçeneğe göre 424$ ve 480$ fiyat etiketleri belirlenmiş.

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Huawei Nova 7 SE 5G özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 7 SE 5G modeli de yine benzer bir tasarım ve ekran-kasa oranı ile geliyor. 6.5 inçlik LCD ekranında Full HD+ çözünürlük barındıran modele Kirin 820 5G yonga seti eşlik ediyor. 8GB RAM yanında 128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut. Parmak izi okuyucu bu kez yan kısma entegre.

Arka kamera paketinin korunduğu telefonda farklı olarak telefoto sensör yerine 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörüne yer verilmiş. Ön kamera 16MP çözünürlüğünde. 4000MAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj destekli. Huawei Nova 7 SE 5G için de 339$-395$ fiyat etiketleri mevcut.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/huawei-nova-7-pro-5g-nova-7-se-5g-nova-7-5g-launched/

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