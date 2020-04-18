Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Huawei'nin 23 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Nova 7, Nova 7 SE ve Nova 7 Pro akıllı telefonlar 5G özellikli chipsetler ile gelecek. Serideki telefonlar toplamda 5 farklı renk seçeneğine sahip olacaklar.
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Nova 7 serisindeki telefonlar arasında aşırı bir fark görünmezken, Nova 7 Pro'nun kavisli ekranı dikkat çekiyor. Serideki tek çift ön kamera ise yine Nova 7 Pro'da bulunuyor. Nova 7 ve Nova 7 Pro; Kirin 985 chipset ile güçlendirilecek. Nova 7 SE ise gücünü Kirin 820 chipsetten alacak.
Huawei Nova 7 özellikleri
- Ekran: 6.53 inç (2400 × 1080) OLED
- Boyutlar:160.6mm x 74.33 mm x 7.96mm
- İşlemci: Kirin 985
- Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: EMUI 10.1
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256GB
- Pil: 4000mAh, 40W hızlı şarj
- Ağırlık:180 gram
- Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş
Huawei Nova 7 Pro özellikleri
- Ekran: 6,5 inç (2400 × 1080) OLED
- İşlemci: Kirin 985
- Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP
- Ön Kamera: 32 MP + 8MP
- 50X Dijital Zoom
- RAM: 8 GB
- Yazılım: EMUI 10.1
- Depolama: 128 / 256GB
- Ağırlık: 178 gram
- Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş
Huawei Nova 7 SE özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, (2400 x 1080)
- İşlemci: Kirin 820
- Ön Kamera: 16 MP
- RAM: 6/8 GB
- Yazılım: EMUI 10.1
- Pi: 4000mAh, 40W hızlı şarj
- Ağırlık: 186 gram
- Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş
https://www.gizchina.com/2020/04/18/huawei-nova-7-series-live-images-specifications-leak-online/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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