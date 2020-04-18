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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Huawei Nova 7 serisine ait bazı canlı görüntüler ve ortaya çıktı. Serideki tüm telefonlar 5G özellikli chipsetler ile güçlendirilecek. Nova 7 serisi, 23 Nisan'da tanıtılacak.
    10 dk. (Son Güncelleme: 9 dk.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin 23 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Nova 7, Nova 7 SE ve Nova 7 Pro akıllı telefonlar 5G özellikli chipsetler ile gelecek. Serideki telefonlar toplamda 5 farklı renk seçeneğine sahip olacaklar.

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    Nova 7 serisindeki telefonlar arasında aşırı bir fark görünmezken, Nova 7 Pro'nun kavisli ekranı dikkat çekiyor. Serideki tek çift ön kamera ise yine Nova 7 Pro'da bulunuyor. Nova 7 ve Nova 7 Pro; Kirin 985 chipset ile güçlendirilecek. Nova 7 SE ise gücünü Kirin 820 chipsetten alacak.

    Huawei Nova 7 özellikleri

    • Ekran: 6.53 inç (2400 × 1080) OLED
    • Boyutlar:160.6mm x 74.33 mm x 7.96mm
    • İşlemci: Kirin 985
    • Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Yazılım: EMUI 10.1 
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 / 256GB
    • Pil: 4000mAh, 40W hızlı şarj
    • Ağırlık:180 gram
    • Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş

    Huawei Nova 7 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,5 inç (2400 × 1080) OLED
    • İşlemci: Kirin 985
    • Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP
    • Ön Kamera: 32 MP + 8MP
    • 50X Dijital Zoom
    • RAM: 8 GB
    • Yazılım: EMUI 10.1
    • Depolama: 128 / 256GB
    • Ağırlık: 178 gram
    • Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş

    Huawei Nova 7 SE özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, (2400 x 1080)
    • İşlemci: Kirin 820
    • Ön Kamera: 16 MP
    • RAM: 6/8 GB
    • Yazılım: EMUI 10.1 
    • Pi: 4000mAh, 40W hızlı şarj
    • Ağırlık: 186 gram
    • Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş


    https://www.gizchina.com/2020/04/18/huawei-nova-7-series-live-images-specifications-leak-online/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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