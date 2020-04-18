Huawei Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

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Huawei'nin 23 Nisan'da piyasaya sürmeye hazırlandığı Nova 7 serisinin canlı görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Nova 7, Nova 7 SE ve Nova 7 Pro akıllı telefonlar 5G özellikli chipsetler ile gelecek. Serideki telefonlar toplamda 5 farklı renk seçeneğine sahip olacaklar.

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Nova 7 serisindeki telefonlar arasında aşırı bir fark görünmezken, Nova 7 Pro'nun kavisli ekranı dikkat çekiyor. Serideki tek çift ön kamera ise yine Nova 7 Pro'da bulunuyor. Nova 7 ve Nova 7 Pro; Kirin 985 chipset ile güçlendirilecek. Nova 7 SE ise gücünü Kirin 820 chipsetten alacak.

Huawei Nova 7 özellikleri

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Ekran: 6.53 inç (2400 × 1080) OLED

Boyutlar:160.6mm x 74.33 mm x 7.96mm

İşlemci: Kirin 985

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP

8MP 8MP + 2MP Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: EMUI 10.1

RAM: 8 GB

Depolama: 128 / 256GB

Pil: 4000mAh, 40W hızlı şarj

Ağırlık:180 gram

Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş

Huawei Nova 7 Pro özellikleri

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Ekran: 6,5 inç (2400 × 1080) OLED

İşlemci: Kirin 985

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 8MP + 2MP

8MP 8MP + 2MP Ön Kamera: 32 MP + 8MP

50X Dijital Zoom

RAM: 8 GB

Yazılım: EMUI 10.1

Depolama: 128 / 256GB

Ağırlık: 178 gram

Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş

Huawei Nova 7 SE özellikleri

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Ekran: 6.5 inç, (2400 x 1080)

İşlemci: Kirin 820

Ön Kamera: 16 MP

RAM: 6/8 GB

Yazılım: EMUI 10.1

Pi: 4000mAh, 40W hızlı şarj

Ağırlık: 186 gram

Renkler: Siyah, Yeşil, Mor, Kırmızı ve Gümüş

https://www.gizchina.com/2020/04/18/huawei-nova-7-series-live-images-specifications-leak-online/

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