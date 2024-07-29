Huawei, Nova Flip'i tanıtmaya başladı: İşte tasarımı

Huawei Nova Flip yakında geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip için bir teaser videosu paylaştı. Videoda, bu yılın başlarında tanıtılan Pocket 2'den farklı olarak çift arka kamera ve kare şeklinde daha küçük bir dış ekran ile karşılaşıyoruz. Ayrıca video, telefonun metal çerçeve ve delikli ön kameraya sahip olacağını doğruluyor. Alt tarafta ise SIM yuvasına verilmiş.
Huawei, şu an için Huawei Nova Flip adını doğrulamadı. Ancak videoda bulunan Mors kodu, Flip adını içeriyor. Dolayısıyla Huawei'nin Nova serisini katlanabilir akıllı telefon pazarına taşıyacağını söyleyebiliriz. Üstelik Nova Flip'in gençlere yönelik olması beklendiği için fiyatının Pocket serisinden daha düşük olması muhtemel.
Huawei Nova Flip'in özellikleri ise halen netleşmedi. Ancak Huawei'nin Kirin 9010E yonga setini Nova Flip'e dahil etmeyi planladığı söyleniyor. Kaçıranlar için bu yonga, 2 adet 2.19GHz Taishan çekirdeği, 2 adet 2.18GHz Taishan çekirdeği ve üç adet 1.55GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden güç alıyor. GPU bölümünde ise 750MHz'de çalışan Maleoon 910 grafik birimi mevcut.
Huawei Nova Flip çıkış tarihi
Huawei'nin 6 Ağusos tarihli etkinlikte MateBook GT 14, MatePad Pro 12.2, MatePad Air 2024, Hongmeng Smart Enjoy S9'un yanı sıra Huawei Nova Flip'i de tanıtması bekleniyor. Ayrıca etkinlikte sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.