Huawei, Nova Flip'i tanıtmaya başladı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Huawei, Nova Flip olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefonun yolda olduğunu duyurdu. Nova serisinde türünün ilk örneği olacak bu model, P50 Pocket modelinin halefi olarak geliyor. Peki Nova Flip neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

Huawei Nova Flip yakında geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip için bir teaser videosu paylaştı. Videoda, bu yılın başlarında tanıtılan Pocket 2'den farklı olarak çift arka kamera ve kare şeklinde daha küçük bir dış ekran ile karşılaşıyoruz. Ayrıca video, telefonun metal çerçeve ve delikli ön kameraya sahip olacağını doğruluyor. Alt tarafta ise SIM yuvasına verilmiş.

Huawei, şu an için Huawei Nova Flip adını doğrulamadı. Ancak videoda bulunan Mors kodu, Flip adını içeriyor. Dolayısıyla Huawei'nin Nova serisini katlanabilir akıllı telefon pazarına taşıyacağını söyleyebiliriz. Üstelik Nova Flip'in gençlere yönelik olması beklendiği için fiyatının Pocket serisinden daha düşük olması muhtemel.

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Huawei Nova Flip'in özellikleri ise halen netleşmedi. Ancak Huawei'nin Kirin 9010E yonga setini Nova Flip'e dahil etmeyi planladığı söyleniyor. Kaçıranlar için bu yonga, 2 adet 2.19GHz Taishan çekirdeği, 2 adet 2.18GHz Taishan çekirdeği ve üç adet 1.55GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden güç alıyor. GPU bölümünde ise 750MHz'de çalışan Maleoon 910 grafik birimi mevcut.

Huawei Nova Flip çıkış tarihi

Huawei'nin 6 Ağusos tarihli etkinlikte MateBook GT 14, MatePad Pro 12.2, MatePad Air 2024, Hongmeng Smart Enjoy S9'un yanı sıra Huawei Nova Flip'i de tanıtması bekleniyor. Ayrıca etkinlikte sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz.

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