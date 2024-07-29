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    Anlık Bildirim

    Huawei, Nova Flip'i tanıtmaya başladı: İşte tasarımı

    Huawei'nin bir süredir sızıntılarla gündemde olan Huawei Nova Flip modeli artık netleşmeye başladı. Dikey katlanabilir telefonun tasarımı belli oldu. İşte detaylar...
    Huawei, Nova Flip'i tanıtmaya başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Nova Flip olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefonun yolda olduğunu duyurdu. Nova serisinde türünün ilk örneği olacak bu model, P50 Pocket modelinin halefi olarak geliyor. Peki Nova Flip neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    Huawei Nova Flip yakında geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip için bir teaser videosu paylaştı. Videoda, bu yılın başlarında tanıtılan Pocket 2'den farklı olarak çift arka kamera ve kare şeklinde daha küçük bir dış ekran ile karşılaşıyoruz. Ayrıca video, telefonun metal çerçeve ve delikli ön kameraya sahip olacağını doğruluyor. Alt tarafta ise SIM yuvasına verilmiş.

    Huawei, şu an için Huawei Nova Flip adını doğrulamadı. Ancak videoda bulunan Mors kodu, Flip adını içeriyor. Dolayısıyla Huawei'nin Nova serisini katlanabilir akıllı telefon pazarına taşıyacağını söyleyebiliriz. Üstelik Nova Flip'in gençlere yönelik olması beklendiği için fiyatının Pocket serisinden daha düşük olması muhtemel.

    Huawei Nova Flip'in özellikleri ise halen netleşmedi. Ancak Huawei'nin Kirin 9010E yonga setini Nova Flip'e dahil etmeyi planladığı söyleniyor. Kaçıranlar için bu yonga, 2 adet 2.19GHz Taishan çekirdeği, 2 adet  2.18GHz Taishan çekirdeği ve üç adet 1.55GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden güç alıyor. GPU bölümünde ise 750MHz'de çalışan Maleoon 910 grafik birimi mevcut. 

    Huawei Nova Flip çıkış tarihi

    Huawei'nin 6 Ağusos tarihli etkinlikte MateBook GT 14, MatePad Pro 12.2, MatePad Air 2024, Hongmeng Smart Enjoy S9'un yanı sıra Huawei Nova Flip'i de tanıtması bekleniyor. Ayrıca etkinlikte sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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