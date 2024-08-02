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    Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikleri

    Huawei Nova serisinin ilk dikey katlanabilir telefonu olacak Huawei Nova Flip'in tanıtım tarihi açıklandı. Peki Huawei Nova Flip neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Merakla beklenen Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Öyle ki Huawei Nova Flip ismiyle çıkış yapacak olan cihazın uygun fiyatıyla pazara yeni bir soluk getireceği söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, Huawei Nova Flip'in tanıtım tarihi ve renk seçeneklerini açıkladı. İşte dikey formda tasarlanan Nova Flip hakkında tüm bildiklerimiz...

    Huawei Nova Flip tanıtım tarihi

    Kaçıranlar için Huawei Nova Flip, Nova serisinde sunulan ilk dikey formlu katlanabilir telefon olacak. Bugün yaptığı paylaşımda ise Huawei, Nova Flip'in 5 Ağustos'ta (Pazartesi) yerel saatle 19:00'da (14:00 TSİ) piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntülerde telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de doğrulandı. Bunlar Yeşil, Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı ve Yıldızlı Siyah olacak.

    Huawei Nova Flip beklenen özellikleri

    Merakla beklenen Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Huawei Nova Flip'in teknik özellikleri henüz netleşmedi. Ancak daha önceki sızıntılar ve Huawei'nin paylaşımlarına göre ön yüzünde 120Hz yenileme hızı sunan 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ve 2,14 inç kapak ekranı ile geliyor. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olacak. Ayrıca gücünü 4.400mAh kapasiteli pilden alacak telefona 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor.

     

    6,88 mm kalınlığa ve 196 gr ağırlığa sahip olacağı söylenen Huawei Nova Flip'in 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunacağı doğrulandı. Kalbinde ise Kirin 9000S işlemci bulunacak. Kamera bölümünde ise 50+8MP kamera ve 32MP dahili selfie kamerası ile karşılaşacağız. Ayrıca Nova Flip'e ek olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte MatePad Pro ve MatePad Air modellerinin de tanıtılması bekleniyor.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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