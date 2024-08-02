Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikleri

Huawei Nova Flip tanıtım tarihi
Kaçıranlar için Huawei Nova Flip, Nova serisinde sunulan ilk dikey formlu katlanabilir telefon olacak. Bugün yaptığı paylaşımda ise Huawei, Nova Flip'in 5 Ağustos'ta (Pazartesi) yerel saatle 19:00'da (14:00 TSİ) piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntülerde telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de doğrulandı. Bunlar Yeşil, Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı ve Yıldızlı Siyah olacak.
Huawei Nova Flip beklenen özellikleri
6,88 mm kalınlığa ve 196 gr ağırlığa sahip olacağı söylenen Huawei Nova Flip'in 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunacağı doğrulandı. Kalbinde ise Kirin 9000S işlemci bulunacak. Kamera bölümünde ise 50+8MP kamera ve 32MP dahili selfie kamerası ile karşılaşacağız. Ayrıca Nova Flip'e ek olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte MatePad Pro ve MatePad Air modellerinin de tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.