Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Öyle ki Huawei Nova Flip ismiyle çıkış yapacak olan cihazın uygun fiyatıyla pazara yeni bir soluk getireceği söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, Huawei Nova Flip'in tanıtım tarihi ve renk seçeneklerini açıkladı. İşte dikey formda tasarlanan Nova Flip hakkında tüm bildiklerimiz...

Huawei Nova Flip tanıtım tarihi

Kaçıranlar için Huawei Nova Flip, Nova serisinde sunulan ilk dikey formlu katlanabilir telefon olacak. Bugün yaptığı paylaşımda ise Huawei, Nova Flip'in 5 Ağustos'ta (Pazartesi) yerel saatle 19:00'da (14:00 TSİ) piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntülerde telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de doğrulandı. Bunlar Yeşil, Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı ve Yıldızlı Siyah olacak.

Huawei Nova Flip beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei Nova Flip'in teknik özellikleri henüz netleşmedi. Ancak daha önceki sızıntılar ve Huawei'nin paylaşımlarına göre ön yüzünde 120Hz yenileme hızı sunan 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ve 2,14 inç kapak ekranı ile geliyor. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olacak. Ayrıca gücünü 4.400mAh kapasiteli pilden alacak telefona 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor.

Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

6,88 mm kalınlığa ve 196 gr ağırlığa sahip olacağı söylenen Huawei Nova Flip'in 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunacağı doğrulandı. Kalbinde ise Kirin 9000S işlemci bulunacak. Kamera bölümünde ise 50+8MP kamera ve 32MP dahili selfie kamerası ile karşılaşacağız. Ayrıca Nova Flip'e ek olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte MatePad Pro ve MatePad Air modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

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Merakla beklenen Huawei Nova Flip tanıtım tarihi açıklandı