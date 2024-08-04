Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi: Kirin 8000 ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyatıyla katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceği söylenen Huawei Nova Flip için geri sayım başladı. Daha önce Bluetooth SIG ve EEC veri tabanlarında ortaya çıkan telefon, şimdi de performans testine girdi. Peki Huawei Nova Flip, performans anlamında neler sunacak? İşte ilk sonuçlar...

Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi

Kaçıranlar için Huawei Nova Flip, Nova serisinde sunulan ilk dikey formlu katlanabilir telefon olacak ve bir süredir Kirin 9000 serisi işlemciden güç alacağı konuşuluyordu. Ancak Geekbench'ten alınan yeni bir sızıntı, bunun aksini gösteriyor. Sızdırılan görüntüye baktığımızda, katlanabilir telefonun 12GB RAM ve orta seviye Kirin 8000 platformu ile desteklendiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Detaylara inersek bu orta sınıf işlemci, 2,40 GHz'de çalışan tek bir Cortex-A77 çekirdeği, 2,19 GHz'de çalışan üç ek Cortex-A77 çekirdeği ve 1,84 GHz'de çalışan dört enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. GPU bölümünde ise Arm Mali-G610 GPU mevcut. Bununla birlikte sonuçlara gelirsek, Huawei Nova Flip, Geekbench'in tek çekirdek testinden 1.000, çoklu çekirdek testinden ise 2.419 puan elde ediyor. Karşılaştırmak adına, bu skorun 2021 yılında çıkış yapan Snapdragon 870 ile benzer olduğu hatırlatalım.

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Listedeki bir diğer ilginç ayrıntı ise işletim sistemi. Telefon Android 12 çalıştırıyor gibi görünüyor ve bunun yanlış olduğu açık. Keza Huawei cihazların çoğu HarmonyOS platformuna dahil edildi ve kıyaslama yazılımının sürümü yanlış yorumlamış olması mümkün.

Huawei Nova Flip tanıtım tarihi

Yakın tarihli duyuruda Huawei, Nova Flip'in 5 Ağustos'ta (Pazartesi) yerel saatle 19:00'da (14:00 TSİ) piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntülerde telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de doğrulandı. Bunlar Yeşil, Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı ve Yıldızlı Siyah olacak.

Huawei Nova Flip beklenen özellikleri

Huawei Nova Flip'in teknik özellikleri henüz netleşmedi. Ancak daha önceki sızıntılar ve Huawei'nin paylaşımlarına göre ön yüzünde 120Hz yenileme hızı sunan 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ve 2,14 inç kapak ekranı ile geliyor. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olacak. Ayrıca gücünü 4.400mAh kapasiteli pilden alacak telefona 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor.

6,88 mm kalınlığa ve 196 gr ağırlığa sahip olacağı söylenen Huawei Nova Flip'in 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunacağı doğrulandı. Kalbinde ise Kirin 9000S işlemci bulunacak. Kamera bölümünde ise 50+8MP kamera ve 32MP dahili selfie kamerası ile karşılaşacağız. Ayrıca Nova Flip'e ek olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte MatePad Pro ve MatePad Air modellerinin de tanıtılması bekleniyor.

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Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar