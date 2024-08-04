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    Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi: Kirin 8000 ile geliyor

    Huawei'nin uygun fiyatlı katlanabilir telefonu olacak Huawei Nova Flip, tanıtımdan önce kıyaslama platformlarında göründü. Peki Huawei Nova Flip neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatıyla katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceği söylenen Huawei Nova Flip için geri sayım başladı. Daha önce Bluetooth SIG ve EEC veri tabanlarında ortaya çıkan telefon, şimdi de performans testine girdi. Peki Huawei Nova Flip, performans anlamında neler sunacak? İşte ilk sonuçlar...

    Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi

    Kaçıranlar için Huawei Nova Flip, Nova serisinde sunulan ilk dikey formlu katlanabilir telefon olacak ve bir süredir Kirin 9000 serisi işlemciden güç alacağı konuşuluyordu. Ancak Geekbench'ten alınan yeni bir sızıntı, bunun aksini gösteriyor. Sızdırılan görüntüye baktığımızda, katlanabilir telefonun 12GB RAM ve orta seviye Kirin 8000 platformu ile desteklendiğini görüyoruz. 

    Huawei Nova Flip tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Detaylara inersek bu orta sınıf işlemci, 2,40 GHz'de çalışan tek bir Cortex-A77 çekirdeği, 2,19 GHz'de çalışan üç ek Cortex-A77 çekirdeği ve 1,84 GHz'de çalışan dört enerji tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği içeriyor. GPU bölümünde ise Arm Mali-G610 GPU mevcut. Bununla birlikte sonuçlara gelirsek, Huawei Nova Flip, Geekbench'in tek çekirdek testinden 1.000, çoklu çekirdek testinden ise 2.419 puan elde ediyor. Karşılaştırmak adına, bu skorun 2021 yılında çıkış yapan Snapdragon 870 ile benzer olduğu hatırlatalım.

    Listedeki bir diğer ilginç ayrıntı ise işletim sistemi. Telefon Android 12 çalıştırıyor gibi görünüyor ve bunun yanlış olduğu açık. Keza Huawei cihazların çoğu HarmonyOS platformuna dahil edildi ve kıyaslama yazılımının sürümü yanlış yorumlamış olması mümkün.

    Huawei Nova Flip tanıtım tarihi

    Yakın tarihli duyuruda Huawei, Nova Flip'in 5 Ağustos'ta (Pazartesi) yerel saatle 19:00'da (14:00 TSİ) piyasaya çıkacağını duyurdu. Ayrıca paylaşılan görüntülerde telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de doğrulandı. Bunlar Yeşil, Sakura Pembesi, Sıfır Beyazı ve Yıldızlı Siyah olacak.

    Huawei Nova Flip beklenen özellikleri

    Huawei Nova Flip'in teknik özellikleri henüz netleşmedi. Ancak daha önceki sızıntılar ve Huawei'nin paylaşımlarına göre ön yüzünde 120Hz yenileme hızı sunan 6.94 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran ve 2,14 inç kapak ekranı ile geliyor. Bu ekran, katlanabilir telefonlar arasında en büyük ekranlardan biri olacak. Ayrıca gücünü 4.400mAh kapasiteli pilden alacak telefona 66W hızlı şarj desteği eşlik ediyor.

    6,88 mm kalınlığa ve 196 gr ağırlığa sahip olacağı söylenen Huawei Nova Flip'in 12GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunacağı doğrulandı. Kalbinde ise Kirin 9000S işlemci bulunacak. Kamera bölümünde ise 50+8MP kamera ve 32MP dahili selfie kamerası ile karşılaşacağız. Ayrıca Nova Flip'e ek olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte MatePad Pro ve MatePad Air modellerinin de tanıtılması bekleniyor.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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