Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova Flip’in ilk satış rakamları geldi, selefine göre çok daha iyi

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Huawei tarafından geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Huawei Nova Flip modelinin ilk satış rakamları geldi.

    Huawei Nova Flip’in ilk satış rakamları geldi

    Huawei, geçtiğimiz hafta yeni dikey katlanabilir akıllı telefonu Nova Flip'i piyasaya sundu. Cihaz, yeşil, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunuluyor. Nova Flip, güçlü donanım özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 740 dolar olarak belirlenmişken, 512 GB depolama kapasiteli model 795 dolara, 1 TB kapasiteli model ise 910 dolara satılıyor.

    Huawei, Nova Flip'in satışa sunulduktan sonraki ilk 72 saat içerisinde 45.000 adetten fazla satıldığını duyurdu. Bu başarı, firmanın geçen yıl aynı dönemde elde ettiği satış rakamlarına göre %85 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu durum, Huawei’nin katlanabilir telefon pazarında giderek güçlendiğini gösteriyor.

    Huawei Nova Flip'in özelliklerini de hatırlayalım

    Nova Flip, Kirin 8000 işlemcisiyle güçlendirilmiş ve HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz, 4.400 mAh kapasiteli bir silikon anot batarya ile donatılmış olup, 66W Huawei Super Fast Charge Turbo 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, bataryayı sadece 40 dakika içinde tamamen şarj etme imkanı sunuyor.

    Telefonun iç ekranı 6.94 inç büyüklüğünde ve 1136 x 2690 piksel çözünürlüğe sahip bir LTPO OLED panelden oluşuyor. Bu ekran, 1200 nit maksimum parlaklık sunarken, dıştaki kare şeklindeki ekran ise 2,14 inç boyutunda ve 480 x 480 piksel çözünürlükle geliyor. Ayrıca dış ekran, 120Hz yenileme hızını destekliyor.

    Kamera özelliklerine gelince, Nova Flip'in arka yüzünde 50 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera, f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 1/1.56 inç sensör boyutuyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeyi hedefliyor. Cihaz, katlandığında 15.1mm, açıldığında ise 6.88mm kalınlığa sahip olup, deri arka yüzeye sahip versiyonu 195 gram ağırlığında. Bu değerler, Nova Flip'i piyasadaki diğer dikey katlanabilir telefonlardan daha ince ve hafif bir seçenek haline getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ton balığı ile peynir yenir mi google play oyunlar hesabını ios"a aktarma fallout 3 türkçe yama taahhüt bitmeden hat taşıma cezası kütüğe göre askerlik nereye çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
    Acer Aspire 3 A315-24P-R8KA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız