Huawei Nova Flip’in ilk satış rakamları geldi, selefine göre çok daha iyi

Huawei, geçtiğimiz hafta yeni dikey katlanabilir akıllı telefonu Nova Flip'i piyasaya sundu. Cihaz, yeşil, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunuluyor. Nova Flip, güçlü donanım özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 740 dolar olarak belirlenmişken, 512 GB depolama kapasiteli model 795 dolara, 1 TB kapasiteli model ise 910 dolara satılıyor.

Huawei, Nova Flip'in satışa sunulduktan sonraki ilk 72 saat içerisinde 45.000 adetten fazla satıldığını duyurdu. Bu başarı, firmanın geçen yıl aynı dönemde elde ettiği satış rakamlarına göre %85 oranında bir artışa işaret ediyor. Bu durum, Huawei’nin katlanabilir telefon pazarında giderek güçlendiğini gösteriyor.

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Huawei Nova Flip'in özelliklerini de hatırlayalım

Nova Flip, Kirin 8000 işlemcisiyle güçlendirilmiş ve HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışıyor. Cihaz, 4.400 mAh kapasiteli bir silikon anot batarya ile donatılmış olup, 66W Huawei Super Fast Charge Turbo 2.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, bataryayı sadece 40 dakika içinde tamamen şarj etme imkanı sunuyor.

Telefonun iç ekranı 6.94 inç büyüklüğünde ve 1136 x 2690 piksel çözünürlüğe sahip bir LTPO OLED panelden oluşuyor. Bu ekran, 1200 nit maksimum parlaklık sunarken, dıştaki kare şeklindeki ekran ise 2,14 inç boyutunda ve 480 x 480 piksel çözünürlükle geliyor. Ayrıca dış ekran, 120Hz yenileme hızını destekliyor.

Kamera özelliklerine gelince, Nova Flip'in arka yüzünde 50 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera, f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 1/1.56 inç sensör boyutuyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekmeyi hedefliyor. Cihaz, katlandığında 15.1mm, açıldığında ise 6.88mm kalınlığa sahip olup, deri arka yüzeye sahip versiyonu 195 gram ağırlığında. Bu değerler, Nova Flip'i piyasadaki diğer dikey katlanabilir telefonlardan daha ince ve hafif bir seçenek haline getiriyor.

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