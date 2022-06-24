Huawei Nova Y90 tanıtıldı: 90 Hz ekran, 40W hızlı şarj ve 50 MP kamera

Huawei, akıllı telefon yelpazesini yeni bir modelle genişletti. Çinli şirketin resmi duyurusunu yaptığı Nova Y90 isimli model, orta sınıf saflarına katılıyor. Cihaz büyük ekran, yüksek kapasiteli bataryaya ve ince çerçeveli bir tasarıma sahip.
Huawei Nova Y90, Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç LCD ekran taşıyor. Ön panelinde 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Arka kamera sisteminin ise 50 megepiksel ana sensör, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluştuğunu belirtelim.
5.000 mAh pil ve dört renk seçeneği
Akıllı telefon gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alıyor. Bunu 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı tamamlıyor. EMUI 12 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan cihazın hangi Android sürümünü çalıştırdığı belli değil. Şirket bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.
Huawei Nova Y90'da 40 watt SuperCharge hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil yer alıyor. Diğer özelliklerini 3.5 mm kulaklık girişi, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve Bluetooth 5.0 modülü olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon beyaz, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunuluyor. Fiyat etiketi ve çıkış tarihi daha sonra açıklanacak.
Huawei Nova Y90 Özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç LCD, Full HD+, 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android (EMUI 12)
- Arka kamera: 50 + 2 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 40W şarj
- Bağlantı: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, GPS, NFC, kulaklık girişi
- Renkler: Beyaz, Siyah, Mavi, Yeşil
- Boyutlar: 163.3 x 74.7 x 8.4 mm
- Ağırlık: 195 gr
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