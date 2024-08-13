Nvidia’nın yeni nesil yapay zeka çözümlerinde sorunlar devam ediyor

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Nvidia, Blackwell tabanlı yapay zeka ürünlerinde sorunlar yaşıyor ve yeni ürünlerin gelecek yıla sarkabileceği iddia ediliyor. Son gelen raporlar da bunu kısmen doğruluyor. Belirtilenlere göre firma, Blackwell yapay zeka sunucularında tedarik zincirinin muazzam pazar talebiyle karşı karşıya kalması nedeniyle bileşen sıkıntısı çekiyor.

Blackwell için kara bulutlar dağılmıyor

Nvidia’nın Blackwell mimarisini temel alan yeni nesil yapay zeka çipleri için beklenti büyük ancak gelecek ürünlerin çıkışı biraz ertelenebilir veya gecikmeler yaşanabilir. Zira tedarik zinciri tarafında talep nedeniyle oluşan bileşen sıkıntılarının olduğu aktarılıyor. Özellikle Foxconn ve Wistron gibi Tayvanlı tedarikçilerin önemli endüstri bileşenlerinin eksikliğinin kurbanı olduğu bildiriliyor.

Bileşen sıkıntılarının yaşandığı alan ise GB200 Blackwell AI sunucularındaki sıvı soğutma donanımları. Soğutma mekanizmasının gerekli bileşenlerinin piyasalarda sınırlı olduğu ve bunun da bir sipariş birikimi yarattığı söylenmekte.

Öte yandan Nvidia, resmi olarak Blackwell AI ürünlerinin yılın ikinci yarısında üretim artışı göreceğini doğruladı. Mevcut sektör bilgileriyle bir araya geldiğinde Nvidia’nın en azından bu yıl içinde sınırlı bir Blackwell arzına sahip olacağı söyleniyor. Nvidia, buradaki eksikliği ise Hopper mimarili H200 AI çözümleriyle karşılayabilir. Aktarılanlara göre Blackwell ürünleri firmanın finansal tablolarının sol tarafına 2025’te anlamlı katkılar yapmaya başlayacak.

Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi 1 hf. önce eklendi

Tedarik sorunlarını bir yana bırakırsak geçtiğimiz haftalarda Blackwell çiplerinin tasarımında sorunların tespit edildiği ve bazı düzeltmelerin yapıldığı dile getirilmişti. Bu nedenden dolayı ise Blackwell B100 ve B200 çiplerinin en iyi ihtimalle 2025’in ikinci çeyreğinde hazır olacağı bildirilmişti. Tüm bu bilgiler şimdilik birer iddiadan ibaretken henüz Nvidia’dan erteleme konusunda resmi açıklama gelmiş değil.

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Nvidia, yeni nesil yapay zeka çözümlerinde sorunlar yaşıyor