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    Nvidia’nın yeni nesil yapay zeka çözümlerinde sorunlar devam ediyor

    Nvidia’nın yaklaşmakta olan Blackwell tabanlı yapay zeka sunucu ürünlerinde sorunlar devam ediyor. Aktarılanlara göre Blackwell sunucularında bileşen sıkıntısı yaşanıyor.

    Nvidia, yeni nesil yapay zeka çözümlerinde sorunlar yaşıyor Tam Boyutta Gör

    Nvidia, Blackwell tabanlı yapay zeka ürünlerinde sorunlar yaşıyor ve yeni ürünlerin gelecek yıla sarkabileceği iddia ediliyor. Son gelen raporlar da bunu kısmen doğruluyor. Belirtilenlere göre firma, Blackwell yapay zeka sunucularında tedarik zincirinin muazzam pazar talebiyle karşı karşıya kalması nedeniyle bileşen sıkıntısı çekiyor.

    Blackwell için kara bulutlar dağılmıyor

    Nvidia’nın Blackwell mimarisini temel alan yeni nesil yapay zeka çipleri için beklenti büyük ancak gelecek ürünlerin çıkışı biraz ertelenebilir veya gecikmeler yaşanabilir. Zira tedarik zinciri tarafında talep nedeniyle oluşan bileşen sıkıntılarının olduğu aktarılıyor. Özellikle Foxconn ve Wistron gibi Tayvanlı tedarikçilerin önemli endüstri bileşenlerinin eksikliğinin kurbanı olduğu bildiriliyor.

    Bileşen sıkıntılarının yaşandığı alan ise GB200 Blackwell AI sunucularındaki sıvı soğutma donanımları. Soğutma mekanizmasının gerekli bileşenlerinin piyasalarda sınırlı olduğu ve bunun da bir sipariş birikimi yarattığı söylenmekte.

    Öte yandan Nvidia, resmi olarak Blackwell AI ürünlerinin yılın ikinci yarısında üretim artışı göreceğini doğruladı. Mevcut sektör bilgileriyle bir araya geldiğinde Nvidia’nın en azından bu yıl içinde sınırlı bir Blackwell arzına sahip olacağı söyleniyor. Nvidia, buradaki eksikliği ise Hopper mimarili H200 AI çözümleriyle karşılayabilir. Aktarılanlara göre Blackwell ürünleri firmanın finansal tablolarının sol tarafına 2025’te anlamlı katkılar yapmaya başlayacak.

    Tedarik sorunlarını bir yana bırakırsak geçtiğimiz haftalarda Blackwell çiplerinin tasarımında sorunların tespit edildiği ve bazı düzeltmelerin yapıldığı dile getirilmişti. Bu nedenden dolayı ise Blackwell B100 ve B200 çiplerinin en iyi ihtimalle 2025’in ikinci çeyreğinde hazır olacağı bildirilmişti. Tüm bu bilgiler şimdilik birer iddiadan ibaretken henüz Nvidia’dan erteleme konusunda resmi açıklama gelmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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