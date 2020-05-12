Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek

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ABD yaptırımları nedeniyle yeni yonga setlerine Google desteği alamayan Huawei bir yandan kendi mobil servislerini geliştirirken bir yandan da Google desteği olan eski yonga setleri ile yaptırımları aşmaya çalışıyor.

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Huawei P30 Pro New Edition özellikleri ve fiyatı

Huawei P30 Pro New Edition akıllı telefon modeli 2019 yılının amiral gemisi Huawei P30 Pro üzerine şekilleniyor. Kirin 980 yonga seti o dönem Google desteğine sahip olduğu için Huawei bu konuda sıkıntı çekmiyor.

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Huawei P30 Pro New Edition modeli orijinal modelden farklı değil. Gümüş Buz renk seçeneği ek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 üzerinde Google uygulamaları mümkün olmuş. Huawei P30 Pro da Android 9 ile gelmiş Android 10 sürümüne güncellenmişti.

Kamera tarafında döneminin en iyisi olan Huawei P30 Pro New Edition halen iyi bir alternatif durumunda. Ayrıca Google servislerinin olması Avrupa’da elini güçlendirecek. Huawei P30 Pro New Edition modeli 8GB/256GB olarak 749 Avro fiyat etiketine sahip ve orijinal modelin çıkışından 250 Avro daha ucuz. Ayrıca CM-150 kablosuz hoparlör ve FreeBuds 3 de hediye ediliyor.

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