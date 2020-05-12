Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek

    Huawei P30 Pro New Edition orijinal modelin mevcut Google Play desteğini kullanarak daha düşük bir fiyattan kendisine pay arayacak. Huawei P30 Pro New Edition özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    3 gün
    3b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek
    Tam Boyutta Gör

    ABD yaptırımları nedeniyle yeni yonga setlerine Google desteği alamayan Huawei bir yandan kendi mobil servislerini geliştirirken bir yandan da Google desteği olan eski yonga setleri ile yaptırımları aşmaya çalışıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı

    Huawei P30 Pro New Edition özellikleri ve fiyatı

    Huawei P30 Pro New Edition akıllı telefon modeli 2019 yılının amiral gemisi Huawei P30 Pro üzerine şekilleniyor. Kirin 980 yonga seti o dönem Google desteğine sahip olduğu için Huawei bu konuda sıkıntı çekmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor"

    Huawei P30 Pro New Edition modeli orijinal modelden farklı değil. Gümüş Buz renk seçeneği ek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 üzerinde Google uygulamaları mümkün olmuş. Huawei P30 Pro da Android 9 ile gelmiş Android 10 sürümüne güncellenmişti.

    Kamera tarafında döneminin en iyisi olan Huawei P30 Pro New Edition halen iyi bir alternatif durumunda. Ayrıca Google servislerinin olması Avrupa’da elini güçlendirecek. Huawei P30 Pro New Edition modeli 8GB/256GB olarak 749 Avro fiyat etiketine sahip ve orijinal modelin çıkışından 250 Avro daha ucuz. Ayrıca CM-150 kablosuz hoparlör ve FreeBuds 3 de hediye ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BOMBOM41 (Berkay Deniz) 2 gün
    huawei şu an en iyi marka. verdiğin paranın hakkını veriyor. apple ve samsung gibi telefonlarını yavaşlatmıyor. güncellemeler ve destek çok iyi. müşteri hizmetleri çok çok ilgili. ekran kırılmasında ücretsiz değişim hakkın bile var.adamlar daha ne yapsın.Türkiye piyasasına uyup da umarım kendilerini bozmazlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dreandes (Ahmet Bey) 3 gün
    Hediyelerle beraber 600 Euro olmalıydı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 3 gün yeni yorumcu
    Düz P30'a da böyle bir güncelleme yapıp fiyatını ucuzlatmalılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün
    iPhone gibi eski modeli ucuzlatarak yazılımını güncelleyerek devam ediyorlar güzel olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dr.Danger 3 gün
    Bu marka artık komik olmaya başladı lafa gelince google para etmiyor derler telefon rahatladı derler baktılar iş yapmıyo google sız telefonlar döndğler 180 derece.

    Bu ara forumda trolleri acaip derecede çoğaldı zaten komik olmaya başladılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vs-fb (Vn S) 3 gün
    Fiyat şaka gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cand. 3 gün
    Şu marka kendini bitirsin artık kimse almıyor
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor 3 gün Kırıkkale'de kurulacak "bomba gövde üretim ve dolum tesisi" için önemli adım 3 gün Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 3 gün Motorola Moto G7 kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 3 gün TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var 3 gün NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü 3 gün Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi 3 gün Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi 3 gün Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak 3 gün Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde 3 gün Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek 3 gün RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı 3 gün Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir 3 gün Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü 3 gün Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi 3 gün Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı 3 gün T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları 3 gün A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var 3 gün Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek Sonraki HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 3 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 3 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı 4 gün Asus yeni uçan kalesini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi