Huawei P30 serisi EMUI 10 güncellemesi almaya başladı

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Geçtiğimiz hafta sizlere Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin, yeni nesil EMUI 10 arayüzünün hangi cihazlar için yayınlayacağını duyurmuştuk. Gelen haberlere göre Android 10 tabanlı EMUI 10, Huawei P30 serisine dağıtılmaya başlandığı yönünde.

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Sırada Mate 20 serisi var

Huawei, resmi Weibo sayfasında EMUI 10 güncellemesinin Huawei P30 ve P30 Pro modellerine ulaşması gerektiğini açıkladı. Bu güncellemenin şu an için sadece Çin'deki kullanıcılar için geçerli olduğunu ve küresel çapta yayınlanmasının ise biraz zaman alacağını belirtmemizde fayda var.

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Yeni EMUI 10 güncellemesinin cihazlara yeni bir tasarım revizyonu ve Android 10'da yer alan özellikleri getirdiği ifade ediliyor. Huawei'nin güncelleme yol haritasına bakılırsa, sırada Mate 20 ve 20 Pro modelleri var ve bu güncellemenin de Kasım ayı bitmeden cihazlara ulaşması bekleniyor.

https://www.weibo.com/3514064555/IfzigdeIF?filter=hot&root_comment_id=0&type=comment#_rnd1573463802026