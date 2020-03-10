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    Huawei P40'ın beş renk seçeneğini gösteren poster yayınlandı

    Teknoloji devi Huawei, Mart ayının sonuna doğru yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Huawei P40'ı tanıtmaya hazırlanırken, cihazın hangi renk seçenekleriyle geleceği de ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40'ın beş renk seçeneğini gösteren poster yayınlandı
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisini tanıtmasına sayılı günler kaldı. 26 Mart tarihinde yapılacak lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtılacak Huawei P40 serisinin hangi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı da belli oldu.

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    Android 10 ile gelecek

    Sızan postere göre Huawei P40 modelleri, turuncu, koyu yeşil, gri, beyaz ve leylak olmak üzere toplam beş renk seçeneğine sahip olacak. Posterde akıllı telefonların, dikdörtgen kamera modülüyle birlikte beş sensörle geleceği görülüyor. Bu durum da kameraya ayrılan bölümün, arka panelde önemli miktarda yer kapladığını gösteriyor.

    Huawei P40'ın beş renk seçeneğini gösteren poster yayınlandı
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    Sızıntılara göre Huawei P40 Pro, çift delikli tam ekran tasarımı ile gelecek. 5G bağlantısını da destekleyecek ola bu modelin Kirin 990 yonga seti taşıması bekleniyor. 52MP ana kamera sensörüne sahip olması beklenen akıllı telefonun ön kamerasının ise 32MP çözünürlük sunacağı belirtilmiş. Android 10 tabanlı EMUI arayüzü ile kutudan çıkacak olan akıllı telefon, Huawei'nin kendi mobil servisleriyle kullanıma sunulacak.



    https://www.gizchina.com/2020/03/08/huawei-p40-pro-new-poster-exposure-to-have-five-colour-options/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Bankacilik uygulamalari bakalim ne olacak ? Sertikali cihaz degil sonucta :/ ...
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    furky86 (Furkan ) 1 hf.
    Kılıf bunlar

    Kenarları belli değil mi

    Ayrıca huawei telefonların arka kasasında şirket bilgileri yazar
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 hf.
    Turuncu ve mor güzelmiş farklı olmuş. Google servisleri gene yuklenebilir olacaktır bu onun göstergesi sanırım
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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 1 hf.
    görseldeki google play store ve chrome uygulamarı var bu görsel resmi acaba çok garip :D
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