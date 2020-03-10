Huawei P40'ın beş renk seçeneğini gösteren poster yayınlandı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin yeni amiral gemisini tanıtmasına sayılı günler kaldı. 26 Mart tarihinde yapılacak lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtılacak Huawei P40 serisinin hangi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı da belli oldu.

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Android 10 ile gelecek

Sızan postere göre Huawei P40 modelleri, turuncu, koyu yeşil, gri, beyaz ve leylak olmak üzere toplam beş renk seçeneğine sahip olacak. Posterde akıllı telefonların, dikdörtgen kamera modülüyle birlikte beş sensörle geleceği görülüyor. Bu durum da kameraya ayrılan bölümün, arka panelde önemli miktarda yer kapladığını gösteriyor.

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Sızıntılara göre Huawei P40 Pro, çift delikli tam ekran tasarımı ile gelecek. 5G bağlantısını da destekleyecek ola bu modelin Kirin 990 yonga seti taşıması bekleniyor. 52MP ana kamera sensörüne sahip olması beklenen akıllı telefonun ön kamerasının ise 32MP çözünürlük sunacağı belirtilmiş. Android 10 tabanlı EMUI arayüzü ile kutudan çıkacak olan akıllı telefon, Huawei'nin kendi mobil servisleriyle kullanıma sunulacak.

https://www.gizchina.com/2020/03/08/huawei-p40-pro-new-poster-exposure-to-have-five-colour-options/

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