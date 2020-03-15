Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı

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Bu ay tanıtılacak Huawei P40 ile ilgili bilgiler intenete sızmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı.

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Huawei P40, dörtlü arka kamera sistemiyle gelecek. Sensörlerden birinin diğerlerinden önemli ölçüde daha büyük olduğu görülüyor.

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İki parçalı batarya

Akıllı telefonda her biri 2.360 mAh kapasiteye sahip iki parçadan oluşan bir bataya kullanılmış. Yani toplam pil kapasitesi 4.720 mAh olacak.

Ayrıca bataryaların üzerinde Sunwoda Electronic tarafından Nanchang Black Shark için üretildi yazması dikkat çekiyor. Black Shark bildiğiniz üzere Xiaomi'nin oyun odaklı telefon üreten alt markası.

Huawei P40 serisinin 26 Mart 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

https://twitter.com/Monu19804514/status/1238507780270678021

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