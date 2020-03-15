Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı

    Bu ay tanıtılacak Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü cihazın iki parçadan oluşan bir batarya ile geleceğini gösteriyor.
    5 gün
    4,2b
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu ay tanıtılacak Huawei P40 ile ilgili bilgiler intenete sızmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli!"

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi Note 9 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

    Huawei P40, dörtlü arka kamera sistemiyle gelecek. Sensörlerden birinin diğerlerinden önemli ölçüde daha büyük olduğu görülüyor.

    Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    İki parçalı batarya

    Akıllı telefonda her biri 2.360 mAh kapasiteye sahip iki parçadan oluşan bir bataya kullanılmış. Yani toplam pil kapasitesi 4.720 mAh olacak.

    Ayrıca bataryaların üzerinde Sunwoda Electronic tarafından Nanchang Black Shark için üretildi yazması dikkat çekiyor. Black Shark bildiğiniz üzere Xiaomi'nin oyun odaklı telefon üreten alt markası.

    Huawei P40 serisinin 26 Mart 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/Monu19804514/status/1238507780270678021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gizli belge adı altında WhatsApp'tan yayılan görselin sahte olduğunu açıkladı 4 gün Koronavirüs, Hollywood'a şimdiye kadar 7 milyar dolar kaybettirdi 4 gün EBA erişimi için ayrılan internet kotası iki katına çıktı 4 gün Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor 4 gün Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu 4 gün Realme 6i modelinin teknik özellikleri onaylandı 4 gün Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı 5 gün iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı! 5 gün Avrupa Havacılık Emniyeti Otoritesi, uçakların dezenfekte edilmesine yönelik yönerge yayınladı 5 gün Koronavirüs vaka sayısı 18'e yükseldi: Yeni vakalar endişelendiriyor 5 gün Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemimiz Kanuni'nin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu 5 gün Omega Constellation piyasaya sürüldü 5 gün Coronavirüs aşısı insan deneyleri erkene alındı 5 gün WhatsApp'ın kendini imha eden mesaj özelliği ufukta göründü 5 gün 4G'li Nokia C2 tanıtıldı 5 gün Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde 5 gün Meizu 17'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 5 gün Intel’in Ice Lake için yayınladığı yeni sürücüsü %43’e varan enerji verimliliği sağlayacak 5 gün Bütçe dostu amiral gemisi Poco F2 resmen doğrulandı 5 gün 35 watt TDP’li Core i9-10900T 123 watt güç tüketebilir 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei P40'ın iç bileşenlerini gösteren yüksek kaliteli bir fotoğraf yayınlandı Sonraki CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı 5 gün Motorola Edge modelinin canlı fotoğrafı ve özellikleri sızdı 5 gün Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor 5 gün Realme 6 ilk yazılım güncellemesini aldı 5 gün Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor! 5 gün Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama 5 gün Elon Musk: Araba kazaları koronavirüsten daha tehlikeli! 5 gün Alibaba eş kurucusu Jack Ma, Amerika’ya koronavirüs test kitleri ve maske bağışladı 5 gün 'Call of Duty: Warzone' 4 günde 15 milyon kullanıcıyı aştı! 5 gün ‘Dreams’ üzerinde tasarlananlar yeni betayla dışarıda satılabilir 5 gün Bursa’ya Mi Store açılıyor 5 gün Viewsonic VG2755 ve VG2755 2K monitör inceleme 5 gün Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın 5 gün Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı 5 gün Shazam listeleri Karnaval radyolarında çalınacak 6 gün Huami markası geçen yıl 42 milyon giyilebilir cihaz sattı 6 gün Windows 10 dâhili Linux kerneli yakında herkesin kullanımına açılacak 6 gün Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı 6 gün Türkiye’de 6. koronavirüs vakası: Bu kez Umreden dönen bir vatandaş 6 gün Avrupa'nın Mars hayalleri yine ertelendi: ExoMars'tan kötü haber Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim