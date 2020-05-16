Huawei P40 Lite almak için 5 sebep

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Huawei’in P40 serisinin düşük fiyatlı modeli Huawei P40 Lite, Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geliyor. Bu yazımızda HMS ile geldiği için pek ses getirmeyen Huawei P40 Lite’ın öne çıkan 5 özelliğine bakıyoruz.

Dörtlü arka kamera

Telefonda dört adet arka kamera var. Kameraların megapiksel ve diyafram açıklığı değerleri şöyle:

Geniş açılı: 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF

48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Ultra geniş açılı lens: 8 MP, f/2.4, 120 derece açılı

8 MP, f/2.4, 120 derece açılı Makro lensi: 2 MP, f/2.4, 27mm, 1/5.0", 1.75µm

2 MP, f/2.4, 27mm, 1/5.0", 1.75µm Derinlik sensörü: 2 MP, f/2.4

Huawei’in diğer telefonlarında olduğu gibi P40 Lite modelinde de yapay zeka yetenekleri mevcut. Huawei AI görüntü sabitleme teknolojisi, süper gece modu, sahne algılama özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

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40W şarj desteği

Huawei P40 Lite, Kirin 810 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin getirisiyle telefonda 40W Huawei SuperCharge teknolojisi bulunuyor ve kutu içerisinden 40W şarj adaptörü çıkıyor. 4200 mAh büyüklüğündeki bataryanın yüzde 70’ini 30 dakikada doldurabiliyor.

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Kirin 810

Kirin 810 yonga seti, Qualcomm tarafında Snapdragon 730’a denk performans sunuyor. P40 Lite’ın fiyatı Snapdragon 730’lu telefonlara göre daha uygun. GPU Turbo özelliğini de düşünürsek orta segment oyun telefonu almak isteyenler için doğru seçim olabilir.

Küçük çentikli büyük ekran

Huawei P40 Lite’ın ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. Ekranda büyük çentik yerine nokta çentik bulunuyor. Çentiğin ekranda kapladığı alan oldukça küçük. Video izlerken, oyun oynarken ekranın tamamını kullanabilmek mümkün.

Hızlı parmak izi okuyucu

Huawei P40 Lite’da ekran kilidini açmak için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi teknolojilerine yer veriliyor. Parmak izi okuyucusu telefonun sağ kenarına konumlandırılmış. Rakiplerinde ekrandan parmak izi okuma teknolojisi kullanılsa da Huawei P40 Lite’ın klasik parmak izi okuyucusu çok daha hızlı çalışıyor. Telefon hakkında daha fazla detay için inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android"

Huawei P40 Lite, firmanın kendi online mağazası üzerinden satılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Huawei P40 Lite’ı inceleyebilir ve Huawei güvencesiyle satın alabilirsiniz.

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