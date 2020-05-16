Huawei P40 Lite almak için 5 sebep

Huawei’in P40 serisinin düşük fiyatlı modeli Huawei P40 Lite, Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geliyor. Bu yazımızda HMS ile geldiği için pek ses getirmeyen Huawei P40 Lite’ın öne çıkan 5 özelliğine bakıyoruz.
Dörtlü arka kamera
Telefonda dört adet arka kamera var. Kameraların megapiksel ve diyafram açıklığı değerleri şöyle:
- Geniş açılı: 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- Ultra geniş açılı lens: 8 MP, f/2.4, 120 derece açılı
- Makro lensi: 2 MP, f/2.4, 27mm, 1/5.0", 1.75µm
- Derinlik sensörü: 2 MP, f/2.4
Huawei’in diğer telefonlarında olduğu gibi P40 Lite modelinde de yapay zeka yetenekleri mevcut. Huawei AI görüntü sabitleme teknolojisi, süper gece modu, sahne algılama özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
40W şarj desteği
Huawei P40 Lite, Kirin 810 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin getirisiyle telefonda 40W Huawei SuperCharge teknolojisi bulunuyor ve kutu içerisinden 40W şarj adaptörü çıkıyor. 4200 mAh büyüklüğündeki bataryanın yüzde 70’ini 30 dakikada doldurabiliyor.İlginizi Çekebilir Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi
Kirin 810
Kirin 810 yonga seti, Qualcomm tarafında Snapdragon 730’a denk performans sunuyor. P40 Lite’ın fiyatı Snapdragon 730’lu telefonlara göre daha uygun. GPU Turbo özelliğini de düşünürsek orta segment oyun telefonu almak isteyenler için doğru seçim olabilir.
Küçük çentikli büyük ekran
Huawei P40 Lite’ın ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. Ekranda büyük çentik yerine nokta çentik bulunuyor. Çentiğin ekranda kapladığı alan oldukça küçük. Video izlerken, oyun oynarken ekranın tamamını kullanabilmek mümkün.
Hızlı parmak izi okuyucu
Huawei P40 Lite’da ekran kilidini açmak için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi teknolojilerine yer veriliyor. Parmak izi okuyucusu telefonun sağ kenarına konumlandırılmış. Rakiplerinde ekrandan parmak izi okuma teknolojisi kullanılsa da Huawei P40 Lite’ın klasik parmak izi okuyucusu çok daha hızlı çalışıyor. Telefon hakkında daha fazla detay için inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android"
Huawei P40 Lite, firmanın kendi online mağazası üzerinden satılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Huawei P40 Lite’ı inceleyebilir ve Huawei güvencesiyle satın alabilirsiniz.
Huawei P40 Lite'ı satın almak için tıklayın
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu arada en detaylı 48 mp fotoğraflar derken işkembeden sallamıyordum, Ultra Clarity denilen bir mod var cihazda ve bu modda detay seviyesini çok ciddi seviyelere çıkarabiliyor, altta Ultra Clarity modunda çekilmiş bir fotoğraf var, aşağıdaki araçların plakaları dahi seçilebiliyor, biraz İngilizceniz varsa diğer Ultra Clarity fotoğrafları da inceleyin:
gsmarena.com/...