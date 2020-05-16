Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 Lite almak için 5 sebep

    Bu sponsorlu içeriğimizde Huawei P40 Lite modelini almak için 5 sebepten bahsediyoruz. Huawei P40 Lite, sahip olduğu özellikleriyle firmanın orta seviyedeki iddialı modellerinden birisi.
    22 sa.
    3,6b
    11
    19
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P40 Lite almak için 5 sebep
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’in P40 serisinin düşük fiyatlı modeli Huawei P40 Lite, Google servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile geliyor.  Bu yazımızda HMS ile geldiği için pek ses getirmeyen Huawei P40 Lite’ın öne çıkan 5 özelliğine bakıyoruz.

    Dörtlü arka kamera

    Telefonda dört adet arka kamera var. Kameraların megapiksel ve diyafram açıklığı değerleri şöyle:

    • Geniş açılı: 48 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF
    • Ultra geniş açılı lens: 8 MP, f/2.4, 120 derece açılı
    • Makro lensi: 2 MP, f/2.4, 27mm, 1/5.0", 1.75µm
    • Derinlik sensörü: 2 MP, f/2.4

    Huawei’in diğer telefonlarında olduğu gibi P40 Lite modelinde de yapay zeka yetenekleri mevcut. Huawei AI görüntü sabitleme teknolojisi, süper gece modu, sahne algılama özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

    Huawei P40 Lite almak için 5 sebep
    Tam Boyutta Gör

    40W şarj desteği

    Huawei P40 Lite, Kirin 810 yonga setinden güç alıyor. Bu yonga setinin getirisiyle telefonda 40W Huawei SuperCharge teknolojisi bulunuyor ve kutu içerisinden 40W şarj adaptörü çıkıyor. 4200 mAh büyüklüğündeki bataryanın yüzde 70’ini 30 dakikada doldurabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei P40 lite Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor: İşte satış tarihi

    Kirin 810

    Kirin 810 yonga seti, Qualcomm tarafında Snapdragon 730’a denk performans sunuyor. P40 Lite’ın fiyatı Snapdragon 730’lu telefonlara göre daha uygun. GPU Turbo özelliğini de düşünürsek orta segment oyun telefonu almak isteyenler için doğru seçim olabilir.

    Küçük çentikli büyük ekran

    Huawei P40 Lite’ın ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. Ekranda büyük çentik yerine nokta çentik bulunuyor. Çentiğin ekranda kapladığı alan oldukça küçük. Video izlerken, oyun oynarken ekranın tamamını kullanabilmek mümkün.

    Hızlı parmak izi okuyucu

    Huawei P40 Lite’da ekran kilidini açmak için yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi teknolojilerine yer veriliyor. Parmak izi okuyucusu telefonun sağ kenarına konumlandırılmış. Rakiplerinde ekrandan parmak izi okuma teknolojisi kullanılsa da Huawei P40 Lite’ın klasik parmak izi okuyucusu çok daha hızlı çalışıyor. Telefon hakkında daha fazla detay için inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android"

    Huawei P40 Lite, firmanın kendi online mağazası üzerinden satılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak Huawei P40 Lite’ı inceleyebilir ve Huawei güvencesiyle satın alabilirsiniz.

    Huawei P40 Lite'ı satın almak için tıklayın



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı
    1 gün
    İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 18 sa.
    Vay arkadaş çöpçüler toplanmış, hayatımda Huawei U8650 Sonic (Turkcell T20) hariç Huawei telefon kullanmadım fakat orta seviyenin en güçlü işlemcisine sahip, 48 megapikselde gündüzleyin en detaylı fotoğrafları çekebilen cihaza çöp demek... Ne için? Google servisleri yok diye mi? Google'ın eksikliği hissedilmiyor bile. İçindeki 2 markette tüm sık kullanılan uygulamaların %95'i var, google uygulamalarının tamamı da öyle ya da böyle bir şekilde yüklenebiliyor.

    Bu arada en detaylı 48 mp fotoğraflar derken işkembeden sallamıyordum, Ultra Clarity denilen bir mod var cihazda ve bu modda detay seviyesini çok ciddi seviyelere çıkarabiliyor, altta Ultra Clarity modunda çekilmiş bir fotoğraf var, aşağıdaki araçların plakaları dahi seçilebiliyor, biraz İngilizceniz varsa diğer Ultra Clarity fotoğrafları da inceleyin:
    gsmarena.com/...
    Vay arkadaş çöpçüler toplanmış, hayatımda Huawei U8650 Sonic (Turkcell T20) hariç Huawei telefon kullanmadım fakat orta seviyenin en güçlü işlemcisine sahip, 48...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 2 sa.
    Kutudan 40w hızlı şarj cihazı çıkması iyiymiş. Note 9s den 2 kat hızlı dolar bu cihaz. Kirin 810 da snapdragon 720g den daha iyi. Note 9s den 300 lira kadar daha pahalı şuanki fiyatlarla. Donanım olarak daha üstün ama google sıkıntısı başa bela maalesef
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 2 sa.
    Google servisleri almamak için yeterli
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 18 sa.
    Vay arkadaş çöpçüler toplanmış, hayatımda Huawei U8650 Sonic (Turkcell T20) hariç Huawei telefon kullanmadım fakat orta seviyenin en güçlü işlemcisine sahip, 48 megapikselde gündüzleyin en detaylı fotoğrafları çekebilen cihaza çöp demek... Ne için? Google servisleri yok diye mi? Google'ın eksikliği hissedilmiyor bile. İçindeki 2 markette tüm sık kullanılan uygulamaların %95'i var, google uygulamalarının tamamı da öyle ya da böyle bir şekilde yüklenebiliyor.

    Bu arada en detaylı 48 mp fotoğraflar derken işkembeden sallamıyordum, Ultra Clarity denilen bir mod var cihazda ve bu modda detay seviyesini çok ciddi seviyelere çıkarabiliyor, altta Ultra Clarity modunda çekilmiş bir fotoğraf var, aşağıdaki araçların plakaları dahi seçilebiliyor, biraz İngilizceniz varsa diğer Ultra Clarity fotoğrafları da inceleyin:
    gsmarena.com/...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sonofmana (yasar toprak) 18 sa.
    Muhtar olmak eklenmemiş?



    Bu arada imamoğlu bunu beğendi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    damn2u (Sercan ) 19 sa.
    Fiyatı haricinde gayet iyi cihaz. Hele ki performans testinde orta sınıf tüm cihazları tokat manyağı yapar. Huawei firmasının yaptığı cihazları sevmeyen birisi olarak ilk defa bir cihazı hoşuma gitti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    flegga34 21 sa.
    Sistematik olarak bu markayı kötülüyor bazı kullanıcılar neden anlamış değilim. Fikir de belirtmiyorlar direkt çöp yazıyorlar her konuya xiaomi fanboyu değilse başka açıklaması yok gibi
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FederalAlmanya 20 sa. flegga34
    Huawei kullanmıs bırısı olarak hqrbıden çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    the_dedektif (gurur kutay) 21 sa.
    para olmayan fakir ülkelere lite

    lite nedir abi yaa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    koyunsayar 21 sa.
    Almamak için 5 sebeb

    1.hurda

    2.cöp

    3.atık

    4.döküntü

    5.trump
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    koyunsayar 21 sa.
    Ana kamera 48 mp geri kalan 3 çöp kamerayı toplansak onlar da toplam 12 mp ediyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 21 sa.
    Teknoloji site ve forumlarında böyle haberler olması lazım zaten, Eleştirenlerle tartışılır forumun doğası budur zaten ama çöp yazanları anlamak mümkün değildir, Kendi işimize yaramayan veya bize göre olmayan şeyler başkaları içinde aynı olmaz, Çöp yazmak kadar boş bir yorum yok bana göre hangi ürün olursa olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Whippoorwill 20 sa. Glorfindel1907
    +1



    Altı doldurulsa yine kabul edilebilir bir durum olurdu lakin çöp yazıp geçmek tuhaf doğrusu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    11 Kişi Okuyor (0 Üye, 11 Misafir) 1 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3600 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, Huawei P40 Lite ve
    2 etiket daha Huawei P40 Lite özellikleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor 5 sa. Le Mans 24 Saat yarışları sanal ortama taşındı 6 sa. Half-Life: Alyx oyunculara bölüm düzenleme araçları sunuyor 14 sa. “Dünya’nın en büyük kalkan volkanı” unvanı el değiştirdi! Yeni şampiyon yine Hawaii’den 15 sa. Doom Eternal’ın ilk güncellemesi, şikayetlerle beraber geldi 15 sa. Evin güvenliği bu ufaklığın işi "TP-Link Tapo C200 incelemesi" 16 sa. Huawei P40 lite 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. Hyundai, performans otomobilleri serisine iki yeni model ekliyor 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 2 17 sa. Deniz böcekleri gemi kaplamalarına ilham kaynağı olabilir 18 sa. Koronavirüs salgınında 16 Mayıs tablosu: 1610 yeni vaka 18 sa. Google Pixel 4a, iPhone SE'den daha ucuz olacak 18 sa. Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü 19 sa. Apple Glasses önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir 19 sa. Kanser tedavisinde rol oynayabilecek potansiyel hedef protein keşfedildi 20 sa. Samsung Galaxy A21s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Bilim insanları, görsel bilgileri doğrudan beyne ileterek görme engellilere ışık oluyor! 21 sa. Trump, başta Apple olmak üzere yurtdışında üretim yapan şirketlere yeni vergi getiriyor 21 sa. WhatsApp Web’de karanlık mod nasıl aktive edilir? 22 sa. TSMC, ABD'de fabrika inşa etme planını açıkladı 22 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei P40 Lite almak için 5 sebep Sonraki Honor X10'un üç farklı renk seçeneği ortaya çıktı 23 sa. LG, 13 yeni Q serisi cihaz için marka başvurusu yaptı 23 sa. GIPHY, 400 milyon dolara Facebook tarafından satın alındı 1 gün Surface Duo'nun yeni sızıntıları birçok özelliği gözler önüne seriyor 1 gün Nokia 6.3'e dair bazı detaylar ortaya çıktı 1 gün Microsoft Telefonunuz uygulaması artık MMS resimlerinden metin kopyalayabiliyor 1 gün Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı! 1 gün Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci 1 gün Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor 1 gün LEGO Ninjago oyunu Steam üzerinde ücretsiz 1 gün Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var 1 gün SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun 1 gün Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı 1 gün Yeni Mad Max filminde Furiosa'nın geçmişine gideceğiz; Tom Hardy yer almayacak 1 gün Monster Tulpar T5 v21.1 "ince hafif ve güçlü" inceleme 1 gün Netflix'te yayın kalitesi yavaş yavaş eski haline geri dönüyor 1 gün Karsan'ın otonom otobüsü, Romanya'da hizmet verecek 1 gün TUSAŞ’ın geliştirdiği mobil uygulamayla şirketin ürünleri telefonlarımıza geliyor 1 gün Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum 1 gün Nvidia DGX SuperPOD ile yapay zeka performansı rekor kırıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2. El araç fiyatlarında düşüşler başladı
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi