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    Huawei P40 Lite E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Geçen yılın modellerini yeniden isimlendiren Huawei, gelecek P40 amiral gemisi serisinin Lite versiyonları olarak satışa sunmaya devam ediyor. Sırada Huawei P40 Lite E var.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Huawei P40 Lite E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Amiral gemisi P40 serisini bu ay içerisinde lanse etmeye hazırlanan Huawei, öncesinde farklı akıllı telefon modellerini yeniden isimlendirerek Lite versiyonlarını duyurmaya başladı. Huawei P40 Lite modelinin ardından şimdi de P40 Lite E modeli tanıtıldı.

    Huawei P40 Lite E özellikleri ve fiyatı

    Huawei P40 Lite E modeli aslında Huawei Y7p modelini temel alıyor. Reklam materyallerinin bile aynı olduğunu söylemek mümkün zira sadece isim değiştirilmiş ve görsellere dokunulmamış.

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    Huawei P40 Lite E modelinde 6.39 inçlik IPS LCD ekran ve 720x1560 piksel çözünürlük bizi karşılıyor. Delik çentik sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 90 gibi iddialı bir seviyeye yükselmiş.

    4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Kirin 710F yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarja sahip değil.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde f/1.8 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Çentik içerisinde ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera var. Kameralar yapay zeka ile destekleniyor. Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerinde Huawei’nin kendi servislerini çalıştıran Huawei P40 Lite E modeli 181$ gibi bir fiyat etiketine sahip. Ön siparişlerde Huawei Band 4 bilekliği de hediye edilecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/04/huawei-p40-lite-e-launched-in-poland-packs-a-punch-hole-display-kirin-710f-and-triple-rear-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Huawei mi kaldı artık ancak biz gibi ülkelerin kurumsal taraflarında iş yapabilir. Yada çaldığı bilgileri Abd ile paylaşır yoluna devam eder ama hiç sanmıyorum Abd Çin devletinin gelişmesini istemez...
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 2 hf.
    Neden android 9'la geliyor ki? Daha eski cihazları 10 ile geldiği halde hemde.
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    Dr.Danger 2 hf.
    Huawei insanlarla ta*ak geçmeye başladı gibi google'a o kadar artistlik yaptılar olmuyosa zorlama
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    drjacob (... ) 2 hf.
    P serisini sevmiyorum , mate 40 lite bekliyorum
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