Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak

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Huawei’nin yeni amiral gemisi serisi P40 ay sonunda Paris şehrinde yapılacak bir etkinlikte teknoloji dünyasının karşısına çıkacaktı. Koronavirüs salgını Huawei etkinliğini de vurdu.

Etkinlik internet üzerinden

Firma yaptığı açıklamada Huawei P40 serisinin Paris etkinliğini iptal ettiğini duyurdu. 26 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan tanıtım etkinliğin bunun yerine web ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yapılacağı ifade edildi.

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Etkinliklerin fiziksel olarak iptal edilerek sanal ortama taşınması yeni değil. Xiaomi, Oppo, Realme gibi pek çok marka ürün lansmanlarını internet üzerinden yapmaya başladı. Mobil Dünya Kongresi gibi büyük etkinlikler ise tamamen iptal edildi.

Huawei P40 serisi 26 Mart günü 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek internet etkinliği ile tanıtılacak. Huawei bunun haricinde yeni seri ile ilgili bir bilgi vermedi ancak bir kısa video paylaştı.

Huawei P40 serisinin kamera anlamında yenilikçi olacağı bir süredir dile getiriliyor. Sony tarafından özel geliştirilmiş 52MP çözünürlüğünde ana sensör yanında 3x telefoto sensör ve periskop sensör yer alıyor. Kamera paketi 3x optik ve 10x melez yakınlaştırma yapabiliyor. 10X yakınlaştırma oranında ise 10x periskop sensör devreye giriyor ve yakınlaştırmayı 100x seviyesine çıkarıyor. Ayrıca renk sıcaklığı sensörünün de devreye girerek daha hassas renklerin üretilmesini sağladığı ifade ediliyor.

https://www.phonearena.com/news/huawei-p40-pro-camera-teaser-event-canceled_id122844

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