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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 Pro, 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile gelebilir

    Ünlü bir analiste göre Huawei’nin yeni amiral gemisi P40 Pro, 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile gelecek. Ortanca model P40’ın ise 5x’e terfi etmesi bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Huawei P40 Pro, 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile gelebilir

    Huawei’nin P serisi kamera konusunda oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor. 2020 yılında tanıtılacak Huawei P40 Pro modeli de bu iddiayı devam ettireceğe benziyor. Ünlü analistlerlerden Ming-Chi Kuo, Huawei P40 Pro modelinin 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile geleceğini açıkladı.

    Samsung geride bırakılacak

    Gelen son bilgilerden bir diğeri de Samsung Galaxy S11’in 5x optik yakınlaştırmalı kamera ile geleceğiydi. Görünen o ki Huawei halihazırda P30 Pro’da kullandığı 5x optik yakınlaştırmalı kamerayı bir adım daha ileri götürüp, 10x optik yakınlaştırma ile Samsung’u şimdiden geride bırakmayı başaracak.

    10x optik yakınlaştırmanın, kamera mekanizmasının içine yerleştirilen bir prizma ve iki ayna ile sağlanabildiği söyleniyor. Bu kameranın diğer özellikleri ise 8 MP çözünürlüğünde ve diyafram açıklığının ise f/4.0 olacağı şeklinde.

    Ayrıca Bkz. "Google Chrome’a medya kontrol tuşu eklendi"

    Ek olarak standart model olan P40 ise 5x optik yakınlaştırmalı telefoto lense terfi edecek. Görünen o ki 2020 yılı akıllı telefon modelleri, kamera konusunda kıyasıya rekabete sebebiyet verecek.



    https://www.gsmarena.com/huawei_p40_pros_periscope_telephoto_camera_to_have_10x_optical_zoom_-news-40690.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    tuncayt 1 sa.
    Adamlar piyasasının şeklini değiştirdi. Samsung tekelligi kalmadı . Rekabet güzeldir
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    infom@n 1 sa.
    Bu tasarımı yıllar önce forumda ben paylaşmıştım
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    Osiris34 1 sa.
    Huawei mobil bölümünde sıradan bir gün:

    Çalışanlardan biri: 5x optik yakınlaştırma bulduk napalım?

    Patron: Dur onu mate20 'ye koyma p30 a koyarız şurada 3 ay kaldı çıkmasına

    Çalışanlardan biri: patron bugün 10x optik yakınlaştırma bulduk napalim?

    Patron: dur hele şimdi mate30 un satışlarını baltalama. şurada 2 ay sonra yeni model çıkacak
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    AribyAriana 3 sa.
    Güneşli bir havada, ama gölgelik ağaç altında bile 5x optik zoom yaparken ışık hassasiyetinden dolayı 5x dijital zoom geçen P30 Pro, yeni P40 Pro ile f/4.0 diyaframla ne kadar kullanışlı olabicek.
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    smart1978 4 sa.
    Google Hizmetleri ile mi ?
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