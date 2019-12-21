Huawei P40 Pro, 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile gelebilir

Huawei’nin P serisi kamera konusunda oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor. 2020 yılında tanıtılacak Huawei P40 Pro modeli de bu iddiayı devam ettireceğe benziyor. Ünlü analistlerlerden Ming-Chi Kuo, Huawei P40 Pro modelinin 10x optik yakınlaştırmalı kamera ile geleceğini açıkladı.

Samsung geride bırakılacak

Gelen son bilgilerden bir diğeri de Samsung Galaxy S11’in 5x optik yakınlaştırmalı kamera ile geleceğiydi. Görünen o ki Huawei halihazırda P30 Pro’da kullandığı 5x optik yakınlaştırmalı kamerayı bir adım daha ileri götürüp, 10x optik yakınlaştırma ile Samsung’u şimdiden geride bırakmayı başaracak.

10x optik yakınlaştırmanın, kamera mekanizmasının içine yerleştirilen bir prizma ve iki ayna ile sağlanabildiği söyleniyor. Bu kameranın diğer özellikleri ise 8 MP çözünürlüğünde ve diyafram açıklığının ise f/4.0 olacağı şeklinde.

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Ek olarak standart model olan P40 ise 5x optik yakınlaştırmalı telefoto lense terfi edecek. Görünen o ki 2020 yılı akıllı telefon modelleri, kamera konusunda kıyasıya rekabete sebebiyet verecek.

https://www.gsmarena.com/huawei_p40_pros_periscope_telephoto_camera_to_have_10x_optical_zoom_-news-40690.php