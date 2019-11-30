Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir

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2020 yaklaşırken, Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi P40 serisi daha fazla dikkat çekmeye başladı. Son sızıntılara göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi özellikle kamera yetenekleri açısından baş döndüren özelliklere sahip olacak.

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Gelişmiş kamera yetenekleri ile gelecek

Huawei P40 Pro son dönemlerde neredeyse standart olan delikli ekran teknolojisiyle gelecek. Samsung'un kavisli OLED ekranına sahip olacak cihaz 90Hz yenileme hızı ve 2K yüksek çözünürlüğü destekleyecek. Ancak Huawei P40 serisindeki en önemli gelişmenin kamera özelliklerinde olacağını belirtebiliriz. Zira gelen haberlere göre amiral gemisi toplamda 8 kameraya sahip bir model olacak.

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Kamera performansı her zaman Huawei P serisinin ana hedefi olmuştur. Bu kez Huawei P40 Pro akıllı telefonun selfie yeteneklerini yeni bir seviyeye çıkaracağı söylenebilir. Zira telefondaki kameraların beşi arkada, üçü ise önde olacak. Arkadaki beş kamera 64 MP ana, 52 MP süper geniş açılı, ToF sensörü, özel sinema kamerası ve bir periskop lensten oluşacak. Öndeki üç kamera ise 32 MP ve 20 MP'lik çift ana kameranın yanı sıra bir ToF sensörü barındıracak. 10x optik, 100x dijital zoom özelliği de sunacak olan cihazın, HarmonyOS işletim sistemi ve Kirin 990 5G yonga seti ile birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

https://www.huaweiadvisor.com/breaking-huawei-p40-to-come-up-with-8-camera-lenses-with-10x-optical-and-100x-digital-zoom/?utm_source=ixbtcom