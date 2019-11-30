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    Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi Huawei P40 Pro, sızan bilgilere göre 10x optik, 100x dijital zoom ve 8 kamera ile gelebilir...
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir
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    2020 yaklaşırken, Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi P40 serisi daha fazla dikkat çekmeye başladı. Son sızıntılara göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi özellikle kamera yetenekleri açısından baş döndüren özelliklere sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, yılın üçüncü çeyreğinde Apple'ı geçerek Çin tablet pazarında lider oldu"

    Gelişmiş kamera yetenekleri ile gelecek

    Huawei P40 Pro son dönemlerde neredeyse standart olan delikli ekran teknolojisiyle gelecek. Samsung'un kavisli OLED ekranına sahip olacak cihaz 90Hz yenileme hızı ve 2K yüksek çözünürlüğü destekleyecek. Ancak Huawei P40 serisindeki en önemli gelişmenin kamera özelliklerinde olacağını belirtebiliriz. Zira gelen haberlere göre amiral gemisi toplamda 8 kameraya sahip bir model olacak.

    Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir
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    Kamera performansı her zaman Huawei P serisinin ana hedefi olmuştur. Bu kez Huawei P40 Pro akıllı telefonun selfie yeteneklerini yeni bir seviyeye çıkaracağı söylenebilir. Zira telefondaki kameraların beşi arkada, üçü ise önde olacak. Arkadaki beş kamera 64 MP ana, 52 MP süper geniş açılı, ToF sensörü, özel sinema kamerası ve bir periskop lensten oluşacak. Öndeki üç kamera ise 32 MP ve 20 MP'lik çift ana kameranın yanı sıra bir ToF sensörü barındıracak. 10x optik, 100x dijital zoom özelliği de sunacak olan cihazın, HarmonyOS işletim sistemi ve Kirin 990 5G yonga seti ile birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor.



    https://www.huaweiadvisor.com/breaking-huawei-p40-to-come-up-with-8-camera-lenses-with-10x-optical-and-100x-digital-zoom/?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    seamewe5 15 dk.
    Harmony os u ile çin disinda bir bok yapamaz.
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