Huawei P40 Pro bu kez "Nane Yeşili" rengiyle karşımızda

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Slashleaks adlı internet sitesi, merakla beklenen Huawei P40 Pro'nun yüksek kaliteli basın görselini yayınladı. Yeni görüntü sayesinde akıllı telefonu ilk kez "Nane Yeşili" rengiyle görüyoruz.

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Çinli şirket, Samsung'un amiral gemisi telefonları ile doğrudan rekabet edecek Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Huawei EasyCharge'ı destekleyecek

Akıllı telefon dört tarafı kavisli ekran ve dikdörtgen şeklinde arka kamera tasarımı ile gelecek. Ayrıca Huawei P40 serisinin Huawei EasyCharge olarak adlandırılacak gelişmiş hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor.

Huawei P40 ve P40 Pro'nun önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacağını hatırlatalım.

http://www.slashleaks.com/l/huawei-p40-series-in-new-mint-green-color-option

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