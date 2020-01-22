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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 Pro bu kez "Nane Yeşili" rengiyle karşımızda

    Çinli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen P40 serisini önümüzdeki Mart ayında tanıtılacak. P40 Pro versiyonunu "Nane Yeşili" rengiyle gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40 Pro bu kez
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    Slashleaks adlı internet sitesi, merakla beklenen Huawei P40 Pro'nun yüksek kaliteli basın görselini yayınladı. Yeni görüntü sayesinde akıllı telefonu ilk kez "Nane Yeşili" rengiyle görüyoruz.

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    Çinli şirket, Samsung'un amiral gemisi telefonları ile doğrudan rekabet edecek Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Huawei P40 Pro bu kez
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    Huawei EasyCharge'ı destekleyecek

    Akıllı telefon dört tarafı kavisli ekran ve dikdörtgen şeklinde arka kamera tasarımı ile gelecek. Ayrıca Huawei P40 serisinin Huawei EasyCharge olarak adlandırılacak gelişmiş hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği belirtiliyor.

    Huawei P40 ve P40 Pro'nun önümüzdeki Mart ayında Paris'te tanıtılacağını hatırlatalım.



    http://www.slashleaks.com/l/huawei-p40-series-in-new-mint-green-color-option Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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