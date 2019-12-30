Huawei P40 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı

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Merakla beklenen Huawei P40 Pro'nun yüksek kaliteli görselleri internete düştü. Akıllı telefonun muhtemel tasarımını gözler önüne seren görseller @RODENT950 adlı Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Karşımızda duran görsellerin CAD çizimleri ve çeşitli sızıntılar temel alınarak oluşturulduğunu belirtelim. Çift selfie kamerasına sahip olan akıllı telefon dört kenarı kavisli ekran ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Lansman 2020'nin Mart ayında

Huawei P40 Pro'nun arka panelinde beş sensörlü bir kamera sisteminin yer aldığını görüyoruz. Cihaz Kirin 990 yonga setinden güç alacak. Aynı zamanda 90 Hz tazeleme oranına sahip bir ekran taşıyacağı bildiriliyor.

Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkması beklenen akıllı telefonda Google uygulama ve hizmetleri büyük ihtimalle yer almayacak. Huawei P40 serisinin önümüzdeki Mart ayında Fransa'da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması planlanıyor.

https://twitter.com/RODENT950/status/1210974222534750210