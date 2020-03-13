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    Huawei P40 Pro Premium Edition modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin P40 amiral gemisi modellerini tanıtmasına az bir süre kala, bu serinin en pahalı cihazı olması beklenen P40 Pro Premium Edition'ın özellikleri sızdı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 Pro Premium Edition modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen haberler ise serinin Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olarak adlandırılacak bir modelinin de olacağı yönünde.

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    Huawei'nin düzenleyeceği lansman etkinliğinde Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerini gün yüzüne çıkarması beklenirken, seriye bir de Huawei P40 Pro Premium Edition'ın ekleneceği ortaya çıktı. Güney Koreli bir perakendecinin sitesinde listelenen cihaz, tüm özellikleriyle birlikte sızmış durumda.

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    Güçlü donanım özellikleri

    Sitede yer alan bilgilere ve görsellere göre konuşacak olursak, Huawei P40 Pro Premium Edition'ın ön panelinde çift ön kameranın yer aldığını görüyoruz. Cihazın sağ tarafında ise ses ayar düğmesine ek olarak açma kapama düğmesi yer alıyor. Kenarlara doğru kavisli olan arka panelde ise beşli kamera kurulumunun (52MP ana lens) yer aldığı göze çarpıyor. 6.7 inç OLED ekranla geleceği belirtilen akıllı telefonun 120Hz ekran yenileme hızı sunacağı da dikkat çeken bir diğer özellik diyebiliriz.

    Huawei P40 Pro Premium Edition modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alan Huawei P40 Pro PE modelinin ekrana gömülü parmak izi sensörü, 512GB dahili depolama alanı ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtilmiş. 5.500 mAh kapasiteli devasa pil ömrü sunacak olan cihazın diğer özellikleri arasında ise 50W hızlı, 27W kablosuz şarj ve 12GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun satış fiyatının ise 1.199 - 1.299 euro arasında olması bekleniyor.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    Bir yeni model telefona 10 bin tl verilmez fabrika çıkış maliyeti 125$ dolar para kazanmak hele maaş lı çok zor kullandığım telefonumun son nefesine kadar kullanacağım
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    DH Misafiri 4 gün
    Bence kimse almasin fiyatlar ucuk satislari dusmesi lazim ki fiyatlari indirime gitsin
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    ironman 6 gün
    8800 binden girerse alınır...
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    CMteria (Harun Kuruoğlu) 6 gün
    Fiyatlar cok yuksek cunku cikarabilmek icin amerikanin kestigi haraci odemek istemediklerinde neler olacagini donald harami guzelce anlatti iphone satip soyamiyorsam insanlari huawei alirlarken soyarim dedi samsung a da amerikada telefon satmak istiyorsan icine benim islemcimi koyacaksin exynos yerine demisti mecburen snapdrogon koymuslardi
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    cand. 1 hf.
    Android almıyacaktı bunlar hani
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    kervan95 (Emre Birkan ) 1 hf.
    Daha ne kadar büyücek bu telefonlar? 10 inç ekranlar ne zaman gelcek?
    1 Yanıt Yanıtla
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    kreat 1 hf.
    Daha ne kadar takı ekleyecekler şu isimlere acaba ?
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