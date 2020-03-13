Huawei P40 Pro Premium Edition modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı

Akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi P40 serisi akıllı telefonlarını 26 Mart tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen haberler ise serinin Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olarak adlandırılacak bir modelinin de olacağı yönünde.

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Huawei'nin düzenleyeceği lansman etkinliğinde Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerini gün yüzüne çıkarması beklenirken, seriye bir de Huawei P40 Pro Premium Edition'ın ekleneceği ortaya çıktı. Güney Koreli bir perakendecinin sitesinde listelenen cihaz, tüm özellikleriyle birlikte sızmış durumda.

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Güçlü donanım özellikleri

Sitede yer alan bilgilere ve görsellere göre konuşacak olursak, Huawei P40 Pro Premium Edition'ın ön panelinde çift ön kameranın yer aldığını görüyoruz. Cihazın sağ tarafında ise ses ayar düğmesine ek olarak açma kapama düğmesi yer alıyor. Kenarlara doğru kavisli olan arka panelde ise beşli kamera kurulumunun (52MP ana lens) yer aldığı göze çarpıyor. 6.7 inç OLED ekranla geleceği belirtilen akıllı telefonun 120Hz ekran yenileme hızı sunacağı da dikkat çeken bir diğer özellik diyebiliriz.

Gücünü Kirin 990 5G yonga setinden alan Huawei P40 Pro PE modelinin ekrana gömülü parmak izi sensörü, 512GB dahili depolama alanı ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı belirtilmiş. 5.500 mAh kapasiteli devasa pil ömrü sunacak olan cihazın diğer özellikleri arasında ise 50W hızlı, 27W kablosuz şarj ve 12GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun satış fiyatının ise 1.199 - 1.299 euro arasında olması bekleniyor.

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