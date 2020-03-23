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    Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile gelebilir

    Bir yanda ABD baskısı bir yanda da koronavirüs salgın tehdidi nedeniyle satışları etkilenen Huawei yeni amiral gemisini tanıtmak üzere. Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile gelebilir

    Mobil fotoğrafçılık konusunda çıtayı her seferinde yukarı çeken Huawei, yeni amiral gemi serisi P40 ile de ses getirecek. Üstün sensör özellikleri yanında Huawei özel bir görsel işlem yongası da hazırlıyor.

    Huawei P40 Pro neler sunacak?

    Gelen bilgilere göre Huawei XD Fusion Engine adındaki görsel yonganın Google Pixel Visual Core yongası ile benzer bir görev üsteleneceği tahmin ediliyor. Yonga genel anlamda fotoğraf işlemeyi ve HDR görüntüleri işlemeyi hızlandırırken fotoğraf yeteneklerini de artıracak.

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    İlginizi Çekebilir Avatar İşte karşınızda Huawei P40 ve P40 Pro [Galeri]

    Huawei P40 Pro modelinde 50MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 40MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör, periskop sensör yer alacak. Standart telefoto lens 10x yakınlaştırmaya kadar çıkarken sonrasında periskop sensör devreye girerek 50x seviyesine kadar çıkıyor.

    Huawei P40 Pro modelinde 6.58 inçlik kavisli ekran yer alırken oval çentik içerisinde 32MP çözünürlüğünde sensör ve 3D ToF sensörü bulunuyor. Kirin 990 yonga setinden gücünü alan modelin 4200mAh kapasiteli bataryası 40W kablosuz şarj ile de destekleniyor.

    Huawei P40 serisi özel bir görsel yonga ile gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P40 neler sunacak?

    Huawei P40 ise 6.1 inçlik düz bir ekranla geliyor. Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde ana sensör, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde diğer bir sensör yer alacak. Toplamda 30x yakınlaştırma yapabilirken Huawei XD Fusion Engine yine yeteneklerini artıracak. Bataryanın ise 3800mAh kapasiteli olduğu ifade ediliyor.

     



    https://www.engadget.com/2020/03/22/huawei-p40-pro-50x-zoom-custom-chip/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    frudi (ferdi istanbul) 5 sa.
    Fiyatı uçuk ve android olmayan bir telefon olcak
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    nikony 7 sa.
    ön 10 plus, arka s20

    samsung edition olmuş

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