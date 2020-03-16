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    Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon serisi ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Sızan resmi görsel, P40 serisini ve tüm renk seçeneklerini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı
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    Akıllı telefon üreticisi Huawei, 26 Mart tarihinde düzenleyeceği lansman etkinliğiyle birlikte, uzun bir süredir beklenen P40 serisini tanıtacak. Sızan yeni görsel ise P40 serisindeki tüm cihazları ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

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    Tanıtımına sayılı günler kaldı

    İlk bakışta görseldeki tüm P40 modellerini aynı olarak algılayabilirsiniz. Ancak daha yakından bakarak dikkatli bir şekilde incelerseniz, özellikle kamera modüllerindeki farklılıkları görebilmeniz mümkün. Huawei P40 üçlü kamera, Huawei P40 Pro dörtlü kamera ve Huawei P40 Pro Premium ise beşli kamera modülüne sahip.

    Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı
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    Huawei P40 Pro Premium'un tasarımında cam yerine seramik kullandığına dair söylentiler var ve cihazın Siyah veya Beyaz renkte geleceği söyleniyor. Huawei P40 ve P40 Pro modelleri ise Gümüş, Gri, Turuncu (veya Altın), Siyah, Mavi ve Aurora (yeşil ve mavi karışımı) renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Huawei P40 serisi 26 Mart'ta Kirin 990 5G yonga seti, çift selfie kamerası ve 120Hz yenileme hızı sunan ekran gibi cezbedici özelliklerle gün yüzüne çıkacak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1239286017359831041 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Arkadaşlar, Google uygulamaları ayrıca kuruluyor, sıkıntı yok. <br /><br />Diğer uygulamaların (WhatsApp, bankacılık uygulamaları vb) hepsi Huawei uygulama mağazasında mevcut.
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    mkyb (ismail Türkmen) 4 gün
    5G'nin standart tüm modellerde olması güzel olmuş. Samsung gibi 5G'li modeli ayrı çıkarmamışlar. Ancak gelgelim Google olmayan bu telefonları kimse almaz. Tahminim Huawei Türkiye tutar Samsung S20 ailesinden bile fazla para ister bu seriye.
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