Huawei P40 serisini ve tüm reklerini gösteren resmi görsel sızdı

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Akıllı telefon üreticisi Huawei, 26 Mart tarihinde düzenleyeceği lansman etkinliğiyle birlikte, uzun bir süredir beklenen P40 serisini tanıtacak. Sızan yeni görsel ise P40 serisindeki tüm cihazları ve renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

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Tanıtımına sayılı günler kaldı

İlk bakışta görseldeki tüm P40 modellerini aynı olarak algılayabilirsiniz. Ancak daha yakından bakarak dikkatli bir şekilde incelerseniz, özellikle kamera modüllerindeki farklılıkları görebilmeniz mümkün. Huawei P40 üçlü kamera, Huawei P40 Pro dörtlü kamera ve Huawei P40 Pro Premium ise beşli kamera modülüne sahip.

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Huawei P40 Pro Premium'un tasarımında cam yerine seramik kullandığına dair söylentiler var ve cihazın Siyah veya Beyaz renkte geleceği söyleniyor. Huawei P40 ve P40 Pro modelleri ise Gümüş, Gri, Turuncu (veya Altın), Siyah, Mavi ve Aurora (yeşil ve mavi karışımı) renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Huawei P40 serisi 26 Mart'ta Kirin 990 5G yonga seti, çift selfie kamerası ve 120Hz yenileme hızı sunan ekran gibi cezbedici özelliklerle gün yüzüne çıkacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1239286017359831041

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