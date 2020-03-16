Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor

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Instagram, platformdaki içerik oluşturucularına para kazandıracak bir projeye hazırlanıyor. Şirket beklediği performansı alamadığı IGTV'yi Youtube ile rekabete sokmak için, video hizmetinde reklam yayınlayarak kullanıcıları gelire ortak edecek.

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Youtube benzeri bir model geliştiriliyor

IGTV, Instagram kullanıcılarının uzun videolar yüklemelerine ve takipçileriyle paylaşmalarına izin veren hizmet. Şirket şu an IGTV üzerinde herhangi bir reklam yayınlamıyor ancak Bloomberg'in raporuna göre bu durum yakında değişebilir. Instagram'ın içerik oluşturucuların IGTV videolarından para kazanmalarına izin verecek bir model geliştirdiği belirtiliyor.

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Şirket reklam testlerini yapmak için şimdiden birkaç içerik oluşturucu ile anlaşmış durumda. Gelen bilgilere göre de Instagram, Youtube'un yaptığı gibi IGTV'de yayınlanan tüm reklamlardan yüzde 55'lik bir pay almayı planlıyor. Instagram yöneticilerinden Justin Osofsky ise konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Bu, içerik oluşturucuların IGTV ile para kazanmalarına yardımcı olmak için ileriye dönük bir adımdır. Bunu doğru yaptığımızdan emin olmak ve yavaş yavaş genişletmek için, testler konusunda birkaç içerik oluşturucusuyla konuşuyoruz."

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-14/instagram-to-roll-out-video-advertising-in-challenge-to-youtube

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