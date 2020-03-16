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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor

    Sosyal medya devlerinden Instagram, Youtube'a rakip olma niyetinde. Gelen haberlere göre şirket IGTV'nin popülaritesini artırmak için, reklam yayınlayarak gelirini kullanıcılarla paylaşacak.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor
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    Instagram, platformdaki içerik oluşturucularına para kazandıracak bir projeye hazırlanıyor. Şirket beklediği performansı alamadığı IGTV'yi Youtube ile rekabete sokmak için, video hizmetinde reklam yayınlayarak kullanıcıları gelire ortak edecek.

    Ayrıca Bkz. "Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı"

    Youtube benzeri bir model geliştiriliyor

    IGTV, Instagram kullanıcılarının uzun videolar yüklemelerine ve takipçileriyle paylaşmalarına izin veren hizmet. Şirket şu an IGTV üzerinde herhangi bir reklam yayınlamıyor ancak Bloomberg'in raporuna göre bu durum yakında değişebilir. Instagram'ın içerik oluşturucuların IGTV videolarından para kazanmalarına izin verecek bir model geliştirdiği belirtiliyor.

    Instagram, içerik oluşturucularına para kazandırmaya hazırlanıyor
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    Şirket reklam testlerini yapmak için şimdiden birkaç içerik oluşturucu ile anlaşmış durumda. Gelen bilgilere göre de Instagram, Youtube'un yaptığı gibi IGTV'de yayınlanan tüm reklamlardan yüzde 55'lik bir pay almayı planlıyor. Instagram yöneticilerinden Justin Osofsky ise konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "Bu, içerik oluşturucuların IGTV ile para kazanmalarına yardımcı olmak için ileriye dönük bir adımdır. Bunu doğru yaptığımızdan emin olmak ve yavaş yavaş genişletmek için, testler konusunda birkaç içerik oluşturucusuyla konuşuyoruz."



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-14/instagram-to-roll-out-video-advertising-in-challenge-to-youtube Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 4 gün
    Ne yazık ki Tiktok gibi hızlı,kısa, ucuz ve basit kişisel olmayan içerikler daha popüler şu günlerde. Kimse tam olarak birini takip etmek yerine ne kadar çok içerik ve üretici var ise onların en iyisini görmek istiyor. Bu da tek bir kişinin sürekli içerik üretip para kazanmasına engel oluyor çünkü tüketici pisboğaz oldu. Twitter, Facebook ve İnstagram artık yavaş yavaş yetişkin +18 içeriklere bel bağlamış durumda ki bu da ebeveynlerin çocuklarını hızla bu sitelerden uzaklaştırması manasına geliyor. Adı çıkıyor programın.
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    nikony 4 gün
    ig tv leş gibi. hiç kullanışlı değil youtube a kesinlikle rakip olamaz.
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