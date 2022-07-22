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    Huawei P60’ta 14nm Kirin 9100 kullanılabilir

    Huawei’nin gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen amiral gemisi P60 modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Firmanın P60 modelinde Kirin 9100 yongasını kullanacağı söylenmekte.
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    Huawei P60’ta 14nm Kirin 9100 kullanılabilir
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    ABD tarafından ambargo altına alınan Huawei, birkaç yıldır akıllı telefon pazarında zorluklar yaşamakta. Kara listeye alınan firmanın, Google ve TSMC dahil bazı önemli tedarikçilerine erişimi kısıtlanmıştı. Fakat Huawei yeni akıllı telefonlarını geliştirmekten geri durmuyor. Çinli teknoloji devinin 2023 yılında çıkması beklenen P60 amiral gemisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

    Huawei Central tarafından aktarılan bir rapora göre firmanın yeni P60 modelinde 14nm sürecinde üretilecek olan Kirin 9100 yongasına sahip olacağı aktarılıyor.

    Kirin 9100 büyük bir soru işareti

    Huawei’nin sahibi olduğu HiSilicon tarafından tasarlanan bu yonga beraberinde bazı endişeleri de getiriyor. Her ne kadar paylaşılan raporda 14nm sürecinde üretilecek olan Kirin 9100 yongasının rakip 5nm yonga setleriyle başa çıkabileceği belirtilse de bu çok mümkün görünmüyor. Öte yandan paylaşılan söylenti Kirin 9100 yongasının 5G’yi destekleyip desteklemeyeceği hakkında da bir bilgi vermiyor.

    Huawei bir zamanlar en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyordu. 2019 yılında 240 milyondan fazla telefon satan firma geçtiğimiz yıl bu alanda %81 düzeyinde bir düşüş yaşamıştı.

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