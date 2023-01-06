Snapdragon Satellite tanıtıldı: Uydu İletişimi Android cihazlara geliyor!

- Amiral gemisi telefonlar uydu desteği kazanıyor
- 2023'ün ikinci yarısında kullanıma sunulacak
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Amiral gemisi telefonlar uydu desteği kazanıyor
Hatırlayacak olursak Apple, iPhone’ların Acil SOS özelliği kapsamında Globalstar’ın uydularından faydalanıyor. Snapdragon Satellite ise yörüngede 66 uydusu bulunan Iridium Communications’a güvenecek. Bununla birlikte Qualcomm, acil durumlar için uydu üzerinden çift yönlü mesajlaşma desteği sunacak özelliğin, küresel bir kapsama alanına sahip olacağını söylüyor.
Snapdragon Satellite, yalnızca yeni tanıtılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Android telefonlar tarafından desteklenecek. Yeni amiral gemisi işlemcinin uydu iletişimine fırsat tanıyan Snapdragon X70 5G modeme sahip olduğunu düşünürsek, bu durumun şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.
2023'ün ikinci yarısında kullanıma sunulacak
Qualcomm, Snapdragon Satellite'ın 2023'ün ikinci yarısında uyumlu akıllı telefonlara geleceğini duyurdu. Ancak yeni özelliğin hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını veya ücretsiz olup olmayacağından bahsetmedi.
Qualcomm tarafından Iridium Communications’a yapılan yatırımın detayları ise henüz bilinmiyor. Iridium CEO'su Matt Desch, yeni iş birliği kapsamında ''milyonlarca kullanıcının hizmete bağlanacağını'' söyledi.
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..