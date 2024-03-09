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    Anlık Bildirim

    Huawei P70 serisinin tanıtımı ertelenebilir

    Huawei P70 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak çıkan söylentilere göre telefonların çıkışı ertelenebilir. Yeni bilgiye göre, telefonlar Nisan ayının sonunda tanıtılacak.
    Huawei P70 serisinin tanıtımı ertelenebilir Tam Boyutta Gör
    Huawei P70 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak çıkan söylentilere göre telefonların çıkışı ertelenebilir. Yeni bilgiye göre, P70 serisinin önümüzdeki ay, muhtemelen Nisan ayı sonlarında resmi hale gelmesi bekleniyor.

    En başta, bu gecikmenin tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı olduğu iddia edildi. Huawei'nin yıllardır ABD tarafından kendisine uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle bu iddia makul duruyor. Ancak Weibo platformundaki bir duyumcu, gecikmenin tedarik zinciriyle alakası olmadığını belirtti. Huawei, yine de bir lansman etkinliği düzenleyecek ancak başka ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

    Huawei P70, gelen bilgilere göre 50 MP değişken diyaframlı ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 4x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kameraya sahip olacak. Kirin 9010 çipsetinden güç alacak telefonun, 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekrana ve 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    en iyi saat pili hangisi pire dışında zıplayan böcek yüksek hızda frene basınca uğultu merkezi sistem uydu sinyal gelip gidiyor buzlu su heterojen mi

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