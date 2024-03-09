Huawei P70 serisinin tanıtımı ertelenebilir

Tam Boyutta Gör Huawei P70 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak çıkan söylentilere göre telefonların çıkışı ertelenebilir. Yeni bilgiye göre, P70 serisinin önümüzdeki ay, muhtemelen Nisan ayı sonlarında resmi hale gelmesi bekleniyor.

En başta, bu gecikmenin tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı olduğu iddia edildi. Huawei'nin yıllardır ABD tarafından kendisine uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle bu iddia makul duruyor. Ancak Weibo platformundaki bir duyumcu, gecikmenin tedarik zinciriyle alakası olmadığını belirtti. Huawei, yine de bir lansman etkinliği düzenleyecek ancak başka ürünlerin tanıtılması bekleniyor.

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Huawei P70, gelen bilgilere göre 50 MP değişken diyaframlı ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 4x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kameraya sahip olacak. Kirin 9010 çipsetinden güç alacak telefonun, 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekrana ve 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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