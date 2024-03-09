Huawei P70 serisinin tanıtımı ertelenebilir

En başta, bu gecikmenin tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı olduğu iddia edildi. Huawei'nin yıllardır ABD tarafından kendisine uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle bu iddia makul duruyor. Ancak Weibo platformundaki bir duyumcu, gecikmenin tedarik zinciriyle alakası olmadığını belirtti. Huawei, yine de bir lansman etkinliği düzenleyecek ancak başka ürünlerin tanıtılması bekleniyor.
Huawei P70, gelen bilgilere göre 50 MP değişken diyaframlı ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 4x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kameraya sahip olacak. Kirin 9010 çipsetinden güç alacak telefonun, 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekrana ve 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.