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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Petal Search, gelişmiş bir arama motoruna dönüşüyor

    Huawei'nin AppGallery'de bulunmayan popüler uygulamaların APK'larını indirmeye yarayan bir bir uygulama iken şimdi birçok aramanızı gerçekleştirebileceğiniz bir arama motoruna dönüşüyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Petal Search, gelişmiş bir arama motoruna dönüşüyor
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    Petal Search, Play Store gibi Google hizmetlerinin yokluğunda, AppGallery'de bulunumayan popüler uygulamaların APK'larını bulup cihazlarına yüklemek isteyen Huawei kullanıcıları için kolay bir çözüm olarak başladı ancak hızla çok daha büyük bir projeye dönüştü. Huawei, Petal Search'ü daha genel bir arama motoru haline getirmek için genişletiyor.

    Huawei Petal Search, gelişmiş bir arama motoruna dönüşüyor
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    Petal Search artık standart bir arama motoru olarak çalışıyor ve genel aramalar, haberler, fotoğraflar ve videolar için arama sonuçları sunuyor. Arama motoru aynı zamanda alışveriş, uçuş rezervasyonu yapmak için de kullanılabiliyor.

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    Ülkemizde gelişmiş kullanımına başlanılan Petal Search'ü, AppGallery üzerinden Huawei mobil cihazınıza indirmeniz mümkün. Hızlı erişim için ana sayfanıza Petal Search widget'ını ekleyebilirsiniz.

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    Raporlara göre Huawei, Google'a kıyasla daha bağımsız olabilmek için kendi Celia dijital asistanını entegre ederek Petal Search'ü daha da iyileştirmeyi planlıyor.

    Sadece dört aydır ortalıkta olmasına rağmen, Petal Search son derece işlevsel bir arama motoruna dönüştü ve şirketin asıl amacı Petal Search'ü Google'la rekabet edebilecek yeterlilikte bir arama moturu haline getirmek.



    https://www.gsmarena.com/huawei_petal_search_now_functions_as_search_engine-news-45238.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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