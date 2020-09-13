Nvidia, yaklaşık 40 milyar dolara ARM'yi satın almak üzere

2016 yılında Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank tarafından 32 milyar dolara satın alınan ARM, tekrardan el değiştirecek gibi görünüyor. The Wall Street Journal ve Bloomberg edindikleri bilgiye göre Nvidia'nın ARM'yi satın almaya çok yakın olduğunu ve satın alımın önüzdeki hafta içi duyurulacağını bildirdiler.

Yaklaşık 40 milyar dolarlık anlaşma

SoftBank, 2016 yılında ARM'yi satın aldıktan sonra istediği ilerlemeyi kaydedemedi ve bir süredir şirketi satma konusunda birçok şirketle görüşmeler sağlıyordu. Bu görüşmelerin en güçlü şirketi Nvidia, uzun süreler alan görüşmeler sonucunda nihai hedefine ulaşmış görünüyor.

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Edinilen bilgilere göre haftalardır özel görüşmeler içerisinde olan Nvidia ve SoftBank, ARM'nin satışı konusunda anlaşmak üzereler.

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Nvidia, anlaşma sağlanırsa SoftBank ile 40 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen nakit para ve hisse senedi anlaşması yapacaklar.

Satın alma işleminin gerçekleşmesi durumunda bu anlaşma muhtemelen şimdiye kadarki en büyük yarı iletken anlaşması olacak.

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