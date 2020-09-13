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    Nvidia, yaklaşık 40 milyar dolara ARM'yi satın almak üzere

    Grafik işlemcileri üreten Nvidia'nın, Japon şirket SoftBank'tan yonga üreticisi Arm'ı satın almaya yakın olduğu bildirildi. Satın alım önümüzdeki hafta açıklanabilir.
    3 sa.
    1,7b
    26
    18
    İşlemci
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Nvidia, yaklaşık 40 milyar dolara ARM'yi satın almak üzere

    2016 yılında Japon telekomünikasyon şirketi SoftBank tarafından 32 milyar dolara satın alınan ARM, tekrardan el değiştirecek gibi görünüyor. The Wall Street Journal ve Bloomberg edindikleri bilgiye göre Nvidia'nın ARM'yi satın almaya çok yakın olduğunu ve satın alımın önüzdeki hafta içi duyurulacağını bildirdiler.

    Yaklaşık 40 milyar dolarlık anlaşma 

    SoftBank, 2016 yılında ARM'yi satın aldıktan sonra istediği ilerlemeyi kaydedemedi ve bir süredir şirketi satma konusunda birçok şirketle görüşmeler sağlıyordu. Bu görüşmelerin en güçlü şirketi Nvidia, uzun süreler alan görüşmeler sonucunda nihai hedefine ulaşmış görünüyor. 

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    Edinilen bilgilere göre haftalardır özel görüşmeler içerisinde olan Nvidia ve SoftBank, ARM'nin satışı konusunda anlaşmak üzereler. 

    Ayrıca Bkz. "Realme C17 geliyor"

    Nvidia, anlaşma sağlanırsa SoftBank ile 40 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen nakit para ve hisse senedi anlaşması yapacaklar.

    Satın alma işleminin gerçekleşmesi durumunda bu anlaşma muhtemelen şimdiye kadarki en büyük yarı iletken anlaşması olacak.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/9/12/21434110/softbank-may-sell-arm-to-nvidia https://www.engadget.com/softbank-near-selling-arm-to-nvidia-190823916.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    titi001 (Mustafa Konak) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
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    Nvidia yoksa bize mesajmı veriyor.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 3 sa.
    Korkarım ki çook pis tekelcilik kokuları geliy... inşallah öyle bişey olmaz da yanılan ben olurum...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Genç) 32 dk.
    Nvidia ekran kartlarında zaten tekel olduğunu ispat etme peşindeyken ARM ı alması dünyanın en stratejik şirketi olmasını sağlar. Gelecekte AMD konsollarda da barınamaz. Grafik gücüne uygun işlemciler ile orda da tekel olur. Mobil platformlar, askeri alanlarda veya sunucu pazarında da çok ciddi bir oyuncu geliyor dikkatli olun. Zira kirli ayak oyunlarını da seven bir firmadır kendileri...
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    -MoDeStUs- 48 dk.
    Arm için 40 milyar dolar iyiymiş.Nvidia ucuza kapatacak gibi.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Ortalık şenlenecek desenize. Bize yarayacak sonuçta.
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    kuruwa (hasan uçar) 1 sa.
    biz o parayı suriyelilere harcadık.
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    balyapmazarı 2 sa.
    Huawei'e geçmiş olsun o zaman tek iş yapabildiği firma ARM'dı
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 2 sa.
    Apple ile anlaşmaları da var. Yeni çıkacak Macbooklar için. Bakalım.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
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    Arthur.Morgan 2 sa.
    5 bin liramız yok ki ekran kartı alalım adam 40 milyar dolara şirket alıyor... Ne diyeceğimi bilemedim.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. Arthur.Morgan
    Nvidia borsaya açık bir şirket vardır yüzbinlerce sahibi. Kuran ve yöneten adam çın hissesi en yüksek ve sadece %3.8 .



    Birazda Türkiye’de bu sahiplik olgusu çok fazla olduğu için durum kötü.
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    The Killing Road (&#39;y ) 2 sa.
    Cok ucuz bence
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    titi001 (Mustafa Konak) 2 sa. (düzenlendi) en beğenilen
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    Nvidia yoksa bize mesajmı veriyor.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa. titi001
    Diyecek bir şey bulamıyor insan...
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    HABERİN ETİKETLERİ
    softbank, arm ve
    2 etiket daha nvidia Donanım
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