Huawei ve Philips'den akıllı göz masaj aleti

Tam Boyutta Gör Huawei Smart Choice, Philips ile birlikte akıllı göz masaj aletini tanıttı. VibWave titreşim dalgası teknolojisi ve sıcak kompres desteği ile geliyor.

Ürün, masaj deneyimini daha konforlu hale getiren VibWave titreşim dalga teknolojisi ve dalga benzeri titreşimle donatılmış. Cihazın masaj başlığı, her biri bağımsız mikro titreşim motoruyla donatılmış ve noktadan noktaya hassas kapsama alanı sunan 14 büyük kontağa sahip. Farklı kullanım senaryolarına hitap eden kapsamlı masaj çözümleri yelpazesi sunuyor. Ayrıca alt göz yuvalarını ısıtabilen ve sıkıştırabilen göz maskesi şeklinde iki metal masaj başlığını kullanan sıcak kompres işlevine sahip. Bu da sıcak ve rahat masajla sonuçlanıyor.

Göz masaj aleti, kafatasından ses iletimi için kemik iletim teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji, odadaki diğer kişileri rahatsız etmeden net ses kalitesi almanızı sağlıyor. Kulaklık takmadan müzik dinlerken masaj terapisi kulağa hoş geliyor gibi.

Tam Boyutta Gör Huawei Philips Smart Eye Massager, kişinin yüzünün şekline tam uyan esnek bir tasarıma sahip. Göz yuvası yeri içbükey; bu da gözbebeklerine baskı yapılmasını önlüyor. Masaj aletinin kumaşı yumuşak yapıda ve 180 derece katlanabiliyor. Alet, yaklaşık 245 g ağırlığında.

Masaj aleti, Bluetooth bağlantısı üzerinden Hongmeng Zhilian uygulaması aracılığıyla HarmonyOS’lu Huawei akıllı telefonla eşleştiriliyor. Philips akıllı masaj aletinin fiyatı ise; 749 yuan (109 dolara denk geliyor). Masaj aleti ne zaman çıkacak, Çin dışında da satışa sunulacak mı henüz bilinmiyor.

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