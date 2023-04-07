Huawei ve Philips'den akıllı göz masaj aleti

Ürün, masaj deneyimini daha konforlu hale getiren VibWave titreşim dalga teknolojisi ve dalga benzeri titreşimle donatılmış. Cihazın masaj başlığı, her biri bağımsız mikro titreşim motoruyla donatılmış ve noktadan noktaya hassas kapsama alanı sunan 14 büyük kontağa sahip. Farklı kullanım senaryolarına hitap eden kapsamlı masaj çözümleri yelpazesi sunuyor. Ayrıca alt göz yuvalarını ısıtabilen ve sıkıştırabilen göz maskesi şeklinde iki metal masaj başlığını kullanan sıcak kompres işlevine sahip. Bu da sıcak ve rahat masajla sonuçlanıyor.
Göz masaj aleti, kafatasından ses iletimi için kemik iletim teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji, odadaki diğer kişileri rahatsız etmeden net ses kalitesi almanızı sağlıyor. Kulaklık takmadan müzik dinlerken masaj terapisi kulağa hoş geliyor gibi.
Masaj aleti, Bluetooth bağlantısı üzerinden Hongmeng Zhilian uygulaması aracılığıyla HarmonyOS’lu Huawei akıllı telefonla eşleştiriliyor. Philips akıllı masaj aletinin fiyatı ise; 749 yuan (109 dolara denk geliyor). Masaj aleti ne zaman çıkacak, Çin dışında da satışa sunulacak mı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı